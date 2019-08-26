Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією.
Дивися повний текст Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що пропонують в Кабміні айтішникам.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:18
Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що пропонують в Кабміні айтішникам.
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:18
Что за бред здесь написан?
ФЛ-П третьей группы платят 5% единый налог и единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, и больше ничего, никаких военных сборов.
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