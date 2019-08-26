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Відсоток на Фонд розвитку
людського капіталу: що...

Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:18

Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією.

Дивися повний текст Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що пропонують в Кабміні айтішникам.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:18

помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат


Что за бред здесь написан?

ФЛ-П третьей группы платят 5% единый налог и единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, и больше ничего, никаких военных сборов.
kastaneda
 
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