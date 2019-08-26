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Відсоток на Фонд розвитку
людського капіталу: що...

Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:18

Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією.

Дивися повний текст Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що пропонують в Кабміні айтішникам.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:18

помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат


Что за бред здесь написан?

ФЛ-П третьей группы платят 5% единый налог и единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, и больше ничего, никаких военных сборов.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:24

kastaneda журнашлисты пишут ))
если читать между строк и "придумывать" то можно предположить что это будет новая Х група ФОП которая и будет платить и 5% и военный и новые %. Непонятно какие "плюшли" дают за новую группу.
zzzxxx
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:32

Хорошо, если это просто фантазии журналиста Интерфакса.

Плохо, катастрофически плохо, если самый главный начальник в налоговой службе не знает самых фундаментальных основ налогообложения массовой и важной III группы ФЛ-П.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:38

Хотя, похоже, всё гораздо хуже.

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kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:50

С ИТ-шниками нужно очень деликатно - это не рудник и не завод. ИТ-шники могут уплыть на Кипр, или еще куда без особых денежных и временных затрат.

Плохо, конечно, что их большие зарплата так мало сегодня обложены налогами. А с другой стороны, ноль - это еще хуже, чем мало
3-е_сентября
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:43

  kastaneda написав:Хорошо, если это просто фантазии журналиста Интерфакса.

Плохо, катастрофически плохо, если самый главный начальник в налоговой службе не знает самых фундаментальных основ налогообложения массовой и важной III группы ФЛ-П.


Всё начальник знает, просто он говорит как будет дальше, в том числе с третьей группой.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:58

  3-е_сентября написав:С ИТ-шниками нужно очень деликатно - это не рудник и не завод. ИТ-шники могут уплыть на Кипр, или еще куда без особых денежных и временных затрат.

Плохо, конечно, что их большие зарплата так мало сегодня обложены налогами. А с другой стороны, ноль - это еще хуже, чем мало

та зачем куда-то уплывать когда можно открыть счет где-то, чтоб перечисляли деньги. А тут кинуть трудовую, чтоб минималка капала (ее и отдавать тем где она лежит). Ну и получать все плюшки типа субсидий на комуналку.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:26

Re: начальник не знает

  freeze написав:Всё начальник знает, просто он говорит

Откуда такая уверенность?) в знаниях новых чиновников
sal
 
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