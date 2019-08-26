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Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:39
kastaneda написав:
ФЛ-П третьей группы платят 5% единый налог и единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, и больше ничего, никаких военных сборов.
Правильно писать "ФЛ-П третьей группы ПОКА ЕЩЕ платят ТОЛЬКО..."
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:48
А что не так с трудовым кодексом? Почему нельзя людей устроить работать на работу? Они же фактически этим и занимаются. Только вместо гарнатий предусмотренных кодексом - контракт.
пс. it-шник, живу не в Украине, получаю даже меньше, чем если бы платил налоги как сотрудник, а не фоп.
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