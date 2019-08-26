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Відсоток на Фонд розвитку
людського капіталу: що...

Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:39

Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...

  kastaneda написав:ФЛ-П третьей группы платят 5% единый налог и единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, и больше ничего, никаких военных сборов.

Правильно писать "ФЛ-П третьей группы ПОКА ЕЩЕ платят ТОЛЬКО..." ;)
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:48

А что не так с трудовым кодексом? Почему нельзя людей устроить работать на работу? Они же фактически этим и занимаются. Только вместо гарнатий предусмотренных кодексом - контракт.
пс. it-шник, живу не в Украине, получаю даже меньше, чем если бы платил налоги как сотрудник, а не фоп.
tsarikovdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:05

Господа! А вас не волнует странность постановки вопроса?! Налог собирает государство, а управлять им будет отрасль?! Это как?! Народные сборы?! IT-вече!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:48

  olegpm16 написав:Налог собирает государство, а управлять им будет отрасль?! Это как?! Народные сборы?! IT-вече!

Что за анархическая ересь?! Откуда народу знать на что правильно тратить деньги? Тем более с ИТ образованием, а не экономическим. Это дело серьёзное, поэтому будут назначены профессионалы.

Уже довольно давно существует анекдот:
- Всеми успехам украинское ИТ обязано министерству ИТ.
- Но в Украине же нет министерства ИТ.
- То то и оно.

Походу, министерство у нас таки будет.
moveton
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  #<12
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