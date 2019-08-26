Правильно писать "ФЛ-П третьей группы ПОКА ЕЩЕ платят ТОЛЬКО..."
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:39
Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:48
А что не так с трудовым кодексом? Почему нельзя людей устроить работать на работу? Они же фактически этим и занимаются. Только вместо гарнатий предусмотренных кодексом - контракт.
пс. it-шник, живу не в Украине, получаю даже меньше, чем если бы платил налоги как сотрудник, а не фоп.
Додано: Сер 04 вер, 2019 22:05
Господа! А вас не волнует странность постановки вопроса?! Налог собирает государство, а управлять им будет отрасль?! Это как?! Народные сборы?! IT-вече!
Додано: Сер 04 вер, 2019 22:48
Что за анархическая ересь?! Откуда народу знать на что правильно тратить деньги? Тем более с ИТ образованием, а не экономическим. Это дело серьёзное, поэтому будут назначены профессионалы.
Уже довольно давно существует анекдот:
- Всеми успехам украинское ИТ обязано министерству ИТ.
- Но в Украине же нет министерства ИТ.
- То то и оно.
Походу, министерство у нас таки будет.
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