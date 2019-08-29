Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...

Додано: Чет 05 вер, 2019 11:47

Facepalm много много раз...



И каждая новая "власть" пытается залезть в карман отрасли, которую еще не смогли рейдернуть. И Гончарук стал не исключением? Одно из трех - он или профан, или полезный идиот (на поводке у кого надо), или же осознанный вредитель. В любом случае, вывод один - ничего хорошего для IT от него ждать не стоит.



Каждое предложение статьи - полнейший бред. На кого направлена эта роса в глаза?



В упор не вижу как он собрался стимулировать отрасль. А вот убить - запросто. Единственное, что держит в Украине специалистов - низкая ставка налога. Но она не является сильным мотиватором, т.к. отток кадров не останавливается. Увеличение фискальной нагрузки будет мотивировать остальных рассматривать другие страны.



Воплощение этой инициатывы может иметь очень плохие последствия. Старый лес вырубить можно быстро, а вот вырастить новый...



Польша/Германия/страны Балтии уже потирают руки и с нетерпением ждут спецов из Украины на ПМЖ.



Я надеюсь, что в кругу этого юнца найдутся умные люди, которые объяснят ошибочность суждений и донесут в его скудный разум идею о том, что если действительно не хочешь помогать, то хотя бы не мешай отрасли развиваться.