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Відсоток на Фонд розвитку
людського капіталу: що...

Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:39

Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...

  kastaneda написав:ФЛ-П третьей группы платят 5% единый налог и единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 22% от минимальной зарплаты, и больше ничего, никаких военных сборов.

Правильно писать "ФЛ-П третьей группы ПОКА ЕЩЕ платят ТОЛЬКО..." ;)
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:48

А что не так с трудовым кодексом? Почему нельзя людей устроить работать на работу? Они же фактически этим и занимаются. Только вместо гарнатий предусмотренных кодексом - контракт.
пс. it-шник, живу не в Украине, получаю даже меньше, чем если бы платил налоги как сотрудник, а не фоп.
tsarikovdima
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:05

Господа! А вас не волнует странность постановки вопроса?! Налог собирает государство, а управлять им будет отрасль?! Это как?! Народные сборы?! IT-вече!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:40

Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...

Это что теперь Java будут спонсировать Basiс ?
antidot_aspirin
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:48

  olegpm16 написав:Налог собирает государство, а управлять им будет отрасль?! Это как?! Народные сборы?! IT-вече!

Что за анархическая ересь?! Откуда народу знать на что правильно тратить деньги? Тем более с ИТ образованием, а не экономическим. Это дело серьёзное, поэтому будут назначены профессионалы.

Уже довольно давно существует анекдот:
- Всеми успехам украинское ИТ обязано министерству ИТ.
- Но в Украине же нет министерства ИТ.
- То то и оно.

Походу, министерство у нас таки будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:57

Возмущению нет предела. Какие еще стипендии? - у нас и так полстраны бесплатно учится. О каких исследованиях в области ИТ они говорят? Как они эти цифры получили? Я бы нашей импотентной системе образования и копейки не дал. Порог входа в ИТ и так очень низкий в сравнении со многими другими специальностям. Те, кто хочет научиться чему-то и так научится. Лучшие специалисты, с которыми мне доводилось работать на ИТ направлениях и не учились, некоторые даже универ не закончили. Хотите роста в ИТ - начните с того, чтобы убрать этот сраный basic из школьных программ, получится намного больше заинтересованных уже на этапе поступления в универ.
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:47

Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...

Facepalm много много раз...

И каждая новая "власть" пытается залезть в карман отрасли, которую еще не смогли рейдернуть. И Гончарук стал не исключением? Одно из трех - он или профан, или полезный идиот (на поводке у кого надо), или же осознанный вредитель. В любом случае, вывод один - ничего хорошего для IT от него ждать не стоит.

Каждое предложение статьи - полнейший бред. На кого направлена эта роса в глаза?

В упор не вижу как он собрался стимулировать отрасль. А вот убить - запросто. Единственное, что держит в Украине специалистов - низкая ставка налога. Но она не является сильным мотиватором, т.к. отток кадров не останавливается. Увеличение фискальной нагрузки будет мотивировать остальных рассматривать другие страны.

Воплощение этой инициатывы может иметь очень плохие последствия. Старый лес вырубить можно быстро, а вот вырастить новый...

Польша/Германия/страны Балтии уже потирают руки и с нетерпением ждут спецов из Украины на ПМЖ.

Я надеюсь, что в кругу этого юнца найдутся умные люди, которые объяснят ошибочность суждений и донесут в его скудный разум идею о том, что если действительно не хочешь помогать, то хотя бы не мешай отрасли развиваться.
Оператор БД
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:41

  3-е_сентября написав:
  ssnet написав:С ИТ-шниками нужно очень деликатно - это не рудник и не завод. ИТ-шники могут уплыть на Кипр, или еще куда без особых денежных и временных затрат.

Плохо, конечно, что их большие зарплата так мало сегодня обложены налогами. А с другой стороны, ноль - это еще хуже, чем мало

та зачем куда-то уплывать когда можно открыть счет где-то, чтоб перечисляли деньги. А тут кинуть трудовую, чтоб минималка капала (ее и отдавать тем где она лежит). Ну и получать все плюшки типа субсидий на комуналку.


Это годится для фрилансера, или маленькой команды. Но представить, что в таком формате может работать большая контора, очень сложно. Маски-шоу никто не отменял. Работая в Украине все же придется соблюдать хотя бы минимально-предъявляемые для трудоустройства нормы


Мне кажется, что в ответах 3-е сентября -- противоречие.
С ИТ-шниками нужно очень деликатно - это не рудник и не завод.

и
Это годится для фрилансера, или маленькой команды.


IT отрасль подразумевает, что активы находятся на цифровых носителях.
Страховка от "маски-шоу" у крупных компаний давно сделана, путём физического переноса серверов из офиса, в неизвестном ,для рядовых сотрудников, направлении.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:52

Оператор БД
  Оператор БД написав:Facepalm много много раз...

И каждая новая "власть" пытается залезть в карман отрасли, которую еще не смогли рейдернуть.


рейдернуть Не смогли и не смогут. Я не могу себе представить, как можно рейдернуть какую нибудь софтверную фирму. Например пришли в офис и что?
Хотите забрать арендованный офис -- забирайте. Хотите сервера -- забирайте их , например, в стране "Офшория". Разве, что прийдут в офис и позабирают ноуты у программеров, а программеров запугают пушками.

P.S. Сервера вообще могут быть виртуальными и крутиться где-то в датацентрах крупных международных компаний. Вообще не представляю, как можно прокрутить какую нибудь диверсию, против такой структуры предприятия.
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