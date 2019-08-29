Правильно писать "ФЛ-П третьей группы ПОКА ЕЩЕ платят ТОЛЬКО..."
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:39
Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:48
А что не так с трудовым кодексом? Почему нельзя людей устроить работать на работу? Они же фактически этим и занимаются. Только вместо гарнатий предусмотренных кодексом - контракт.
пс. it-шник, живу не в Украине, получаю даже меньше, чем если бы платил налоги как сотрудник, а не фоп.
Додано: Сер 04 вер, 2019 22:05
Господа! А вас не волнует странность постановки вопроса?! Налог собирает государство, а управлять им будет отрасль?! Это как?! Народные сборы?! IT-вече!
Додано: Сер 04 вер, 2019 22:40
Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
Это что теперь Java будут спонсировать Basiс ?
Додано: Сер 04 вер, 2019 22:48
Что за анархическая ересь?! Откуда народу знать на что правильно тратить деньги? Тем более с ИТ образованием, а не экономическим. Это дело серьёзное, поэтому будут назначены профессионалы.
Уже довольно давно существует анекдот:
- Всеми успехам украинское ИТ обязано министерству ИТ.
- Но в Украине же нет министерства ИТ.
- То то и оно.
Походу, министерство у нас таки будет.
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:57
Возмущению нет предела. Какие еще стипендии? - у нас и так полстраны бесплатно учится. О каких исследованиях в области ИТ они говорят? Как они эти цифры получили? Я бы нашей импотентной системе образования и копейки не дал. Порог входа в ИТ и так очень низкий в сравнении со многими другими специальностям. Те, кто хочет научиться чему-то и так научится. Лучшие специалисты, с которыми мне доводилось работать на ИТ направлениях и не учились, некоторые даже универ не закончили. Хотите роста в ИТ - начните с того, чтобы убрать этот сраный basic из школьных программ, получится намного больше заинтересованных уже на этапе поступления в универ.
Додано: Чет 05 вер, 2019 11:47
Re: Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
Facepalm много много раз...
И каждая новая "власть" пытается залезть в карман отрасли, которую еще не смогли рейдернуть. И Гончарук стал не исключением? Одно из трех - он или профан, или полезный идиот (на поводке у кого надо), или же осознанный вредитель. В любом случае, вывод один - ничего хорошего для IT от него ждать не стоит.
Каждое предложение статьи - полнейший бред. На кого направлена эта роса в глаза?
В упор не вижу как он собрался стимулировать отрасль. А вот убить - запросто. Единственное, что держит в Украине специалистов - низкая ставка налога. Но она не является сильным мотиватором, т.к. отток кадров не останавливается. Увеличение фискальной нагрузки будет мотивировать остальных рассматривать другие страны.
Воплощение этой инициатывы может иметь очень плохие последствия. Старый лес вырубить можно быстро, а вот вырастить новый...
Польша/Германия/страны Балтии уже потирают руки и с нетерпением ждут спецов из Украины на ПМЖ.
Я надеюсь, что в кругу этого юнца найдутся умные люди, которые объяснят ошибочность суждений и донесут в его скудный разум идею о том, что если действительно не хочешь помогать, то хотя бы не мешай отрасли развиваться.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:41
Мне кажется, что в ответах 3-е сентября -- противоречие.
и
IT отрасль подразумевает, что активы находятся на цифровых носителях.
Страховка от "маски-шоу" у крупных компаний давно сделана, путём физического переноса серверов из офиса, в неизвестном ,для рядовых сотрудников, направлении.
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:52
Оператор БД
рейдернуть Не смогли и не смогут. Я не могу себе представить, как можно рейдернуть какую нибудь софтверную фирму. Например пришли в офис и что?
Хотите забрать арендованный офис -- забирайте. Хотите сервера -- забирайте их , например, в стране "Офшория". Разве, что прийдут в офис и позабирают ноуты у программеров, а программеров запугают пушками.
P.S. Сервера вообще могут быть виртуальными и крутиться где-то в датацентрах крупных международных компаний. Вообще не представляю, как можно прокрутить какую нибудь диверсию, против такой структуры предприятия.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:19
Просто воображение нужно получше. Вот вернёмся к оригинальной новости. Планируется поднять с отрасли налоги в два раза для того, чтобы "через 10 років збільшити експорт галузі з 3 млрд доларів до 10 млрд доларів". Люди, которым это выглядит логичным и выполнимым, способны представить себе ВСЁ.
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