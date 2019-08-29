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Відсоток на Фонд розвитку людського капіталу: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:19
27661 написав:
Вообще не представляю, как можно прокрутить какую нибудь диверсию, против такой структуры предприятия.
Просто воображение нужно получше. Вот вернёмся к оригинальной новости. Планируется поднять с отрасли налоги в два раза для того, чтобы "через 10 років збільшити експорт галузі з 3 млрд доларів до 10 млрд доларів". Люди, которым это выглядит логичным и выполнимым, способны представить себе ВСЁ.
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moveton
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:33
moveton
moveton написав: 27661 написав:
Вообще не представляю, как можно прокрутить какую нибудь диверсию, против такой структуры предприятия.
Просто воображение нужно получше. Вот вернёмся к оригинальной новости. Планируется поднять с отрасли налоги в два раза для того, чтобы "через 10 років збільшити експорт галузі з 3 млрд доларів до 10 млрд доларів". Люди, которым это выглядит логичным и выполнимым, способны представить себе ВСЁ.
Вот и хотелось бы узнать, что
Люди, которым это выглядит логичным и выполнимым
себе надумали. Как они это планируют выполнить.
Я описал в предыдущих постах, почему это невозможно, но может я чего-то не знаю, все мы несовершенны, даже я.
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