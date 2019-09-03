Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час розширеного засідання колегії КМДА.
Дивися повний текст Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі електронного квитка.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:38
Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі...
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Дивися повний текст Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі електронного квитка.
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