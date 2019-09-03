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Кличко розповів, що робити
на випадок збоїв в системі...

Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:38

Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час розширеного засідання колегії КМДА.

Дивися повний текст Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі електронного квитка.
R2
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