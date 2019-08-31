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ВВП-варранти України подорожчали до нового історичного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Котирування ВВП-варантів (VRI) України, випущених в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, підскочили на 4,6% на новинах про плани нового уряду досягти 40% зростання ВВП за п'ять років, і досягли нового історичного максимуму – 92,43% номіналу.
Дивися повний текст ВВП-варранти України подорожчали до нового історичного максимуму
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:11
Ну да. Держатели этих варрантов, очень крупные международные инвесторы, такие лопухи, что ориентируются на популистские заявления зеленого (в смысле молодого :)) Премьера? Сомневась.
Просто их экспирация приближается, вот и дорожают. А по хорошему, конечно, это бумаги лучше выкупить с рынка и выпустить "обычные" с фиксированной доходностью
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Kripo
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