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НБУ повідомив, скільки
банків України перейшли на...

НБУ повідомив, скільки банків України перейшли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:39

НБУ повідомив, скільки банків України перейшли на...

Пропонуємо до обговорення:
9 українських банків перейшли на розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку (IBAN).

Дивися повний текст НБУ повідомив, скільки банків України перейшли на використання IBAN.
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