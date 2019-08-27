Міністерство охорони здоров'я України при новому керівнику, в першу чергу, займеться розробкою порядку реагування на інфекційні спалахи.
Дивися повний текст Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:44
Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ
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Дивися повний текст Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ.
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:49
Какие реформы? У неё задача пропетлять пару месяцев и свалить, уже ш по телеку обьявили...
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