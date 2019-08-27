RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий міністр охорони здоров'я
назвала перші кроки МОЗ

Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:44

Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України при новому керівнику, в першу чергу, займеться розробкою порядку реагування на інфекційні спалахи.

Дивися повний текст Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90695
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:44

а с реформами что делать?
sal
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 25.03.16
Подякував: 658 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:49

Какие реформы? У неё задача пропетлять пару месяцев и свалить, уже ш по телеку обьявили...
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1446
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий міністр інфраструктури висловився щодо поділу...
R2 » П'ят 30 сер, 2019 09:55
1 173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 09:55
lov2108
Перші залізничні вокзали можуть здати в концесію вже...
R2 » Вів 27 сер, 2019 13:34
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 16:48
blueiceua
Ухвалено новий стандарт автоцивілки
R2 » П'ят 23 сер, 2019 18:34
2 173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 22:19
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13306)
04.09.2019 15:18
EximBonus Bot (623)
04.09.2019 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.