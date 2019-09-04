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Новий міністр охорони здоров'я
назвала перші кроки МОЗ

Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:44

Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України при новому керівнику, в першу чергу, займеться розробкою порядку реагування на інфекційні спалахи.

Дивися повний текст Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:44

а с реформами что делать?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:49

Какие реформы? У неё задача пропетлять пару месяцев и свалить, уже ш по телеку обьявили...
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:37

Сначала в собственном МОЗ порядок наведите.
Нигде никаких концов там не найдешь, не подмазав. На контактные телефоны департаментов дозвониться нереально - тупо никто не берет трубку. Получить ответ на официальный запрос в срок, оговоренный законодательством, - невозможно в принципе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:09

antey1969, оно то и так. Но ведь можно делать это параллельно с борьбой с эпидемиями.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:13

  RomanTik написав:antey1969, оно то и так. Но ведь можно делать это параллельно с борьбой с эпидемиями.

Можно, конечно, бороться и в полном бардаке, но хорошо налаженная структура будет бороться с эпидемиями гораздо эффективнее, чем кавалерийские турмы, время от времени выскакивающие из выгребной ямы
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:15

Кто-нибудь расшифрует ей, что МОЗ - это не Министерство по черезвычайным ситуациям. Или она там по программе инклюзии?
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:12

Що з реформами? Клани які керували медичними вузами будуть робити це далі, богатирьови і фарммафія поверне собі свої потоки а по Г+Г розкажуть про успіхи молодих міністрів в реагуванні на інфекційні спалахи.
sabretus2016
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:43

Я конечно не знаю, но как юрист какый не в теме медицины, фармацевтики и т.д. не в теме, будет бороться с инфекциями.
Она хоть знает какие они есть, чем вызываются (название возбудителей и т.д.).
Это будет а-ля Луценко, только тот хоть в парламенте сидел, можно сказать на законы немного натаскался.
А эта что?
blueiceua
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