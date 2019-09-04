Міністерство охорони здоров'я України при новому керівнику, в першу чергу, займеться розробкою порядку реагування на інфекційні спалахи.
Дивися повний текст Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:44
Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ
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Дивися повний текст Новий міністр охорони здоров'я назвала перші кроки МОЗ.
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:49
Какие реформы? У неё задача пропетлять пару месяцев и свалить, уже ш по телеку обьявили...
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:37
Сначала в собственном МОЗ порядок наведите.
Нигде никаких концов там не найдешь, не подмазав. На контактные телефоны департаментов дозвониться нереально - тупо никто не берет трубку. Получить ответ на официальный запрос в срок, оговоренный законодательством, - невозможно в принципе.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:09
antey1969, оно то и так. Но ведь можно делать это параллельно с борьбой с эпидемиями.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:13
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:15
Кто-нибудь расшифрует ей, что МОЗ - это не Министерство по черезвычайным ситуациям. Или она там по программе инклюзии?
Додано: Чет 05 вер, 2019 11:12
Що з реформами? Клани які керували медичними вузами будуть робити це далі, богатирьови і фарммафія поверне собі свої потоки а по Г+Г розкажуть про успіхи молодих міністрів в реагуванні на інфекційні спалахи.
Додано: Чет 05 вер, 2019 11:43
Я конечно не знаю, но как юрист какый не в теме медицины, фармацевтики и т.д. не в теме, будет бороться с инфекциями.
Она хоть знает какие они есть, чем вызываются (название возбудителей и т.д.).
Это будет а-ля Луценко, только тот хоть в парламенте сидел, можно сказать на законы немного натаскался.
А эта что?
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