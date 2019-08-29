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1, 2 і 5 копійок: коли
перестануть обмінювати дрібні...

1, 2 і 5 копійок: коли перестануть обмінювати дрібні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:23

1, 2 і 5 копійок: коли перестануть обмінювати дрібні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст 1, 2 і 5 копійок: коли перестануть обмінювати дрібні монети (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:23

Надо срочно избавиться от 1 2 и 5 копеек
Investor_K
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Investor_K , да . Закупить у.е. )
skvortcov_roman
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