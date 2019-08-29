Про це повідомляє НБУ.
Дивися повний текст 1, 2 і 5 копійок: коли перестануть обмінювати дрібні монети (інфографіка).
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:23
1, 2 і 5 копійок: коли перестануть обмінювати дрібні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1, 2 і 5 копійок: коли перестануть обмінювати дрібні монети (інфографіка).
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