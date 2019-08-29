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Кабмін підтримав рішення
про звільнення Кличка

Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:28

Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення глави Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Дивися повний текст Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:29

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