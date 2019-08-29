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Кабмін підтримав рішення
про звільнення Кличка

Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:28

Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення глави Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Дивися повний текст Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:29

но мост-то остался
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:08

  sal написав:но мост-то остался

И паутина трещин на его стекле как бы скорбит об уходящем Виталике
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:12

Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Янукович теж з такого починав...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:18

Re: начало и конец

  lapay написав:Янукович теж

Янукович оставил прекрасное Межигорье людям. гуляют и отдыхают
Что оставили другие бывшие?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:19

  sal написав:
  lapay написав:Янукович теж

Янукович оставил прекрасное Межигорье людям. гуляют и отдыхают
Что оставили другие бывшие?..

Магазины Рошен на каждом углу, котлован Ликарни Майбутнього и... кравчучки)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 04 вер, 2019 15:22, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:25

Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

  sal написав:Янукович оставил прекрасное Межигорье людям. гуляют и отдыхают
Что оставили другие бывшие?..

Ще листа з проханням ввести путінські війська. Підозрюю, що Крим трохи більший за Межигір'я.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:27

  sal написав:рошен предпочитают даже ярые противники

Когда-то любил рошеновкие конфеты "монблан" - даже западных коллег угощал.
Последние три года от рошеновских конфет чувствую изжогу. Сначала думал возраст, но потом обнаружил, что после потребления "шоготтена", "таблерона" и "ритер спорта" таких проблем не возникает. Похоже, рецептура шоколада у Рошена кардинально изменилась за последние годы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:58

Re: листы

  lapay написав:Крим трохи більший за Межигір'я.

в Крым и на Донбасс можно ездить и сейчас. не нарушая законодательство.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:07

Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

  sal написав:в Крым и на Донбасс можно ездить и сейчас. не нарушая законодательство.

В Москву теж можна - тризуб на башті Кремля поправити.
Погано Зеленський почав - погано і закінчить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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