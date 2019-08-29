Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення глави Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Дивися повний текст Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:28
Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:08
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:12
Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
Янукович теж з такого починав...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:18
Re: начало и конец
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:19
Магазины Рошен на каждом углу, котлован Ликарни Майбутнього и... кравчучки)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 04 вер, 2019 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:25
Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
Ще листа з проханням ввести путінські війська. Підозрюю, що Крим трохи більший за Межигір'я.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:27
Когда-то любил рошеновкие конфеты "монблан" - даже западных коллег угощал.
Последние три года от рошеновских конфет чувствую изжогу. Сначала думал возраст, но потом обнаружил, что после потребления "шоготтена", "таблерона" и "ритер спорта" таких проблем не возникает. Похоже, рецептура шоколада у Рошена кардинально изменилась за последние годы.
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:58
Re: листы
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:07
Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
В Москву теж можна - тризуб на башті Кремля поправити.
Погано Зеленський почав - погано і закінчить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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