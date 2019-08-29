зачем вы это говорите?
Что в этом хорошего для страны?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12
Re: конец и начало
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:36
Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
Какие идиоты... Лучший мер Киева на сегодня. Просто молодец. Уверен будет выбран мером еще раз. Очень многое сделал для города и без помпы.
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:12
Два слова в предложение связать не может! Как это мэр и кто, и зачем его туда поставил???
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