Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Додано: Чет 05 вер, 2019 07:51

NetSerpent написав: ser_maksimov написав: Два слова в предложение связать не может! Как это мэр и кто, и зачем его туда поставил??? Два слова в предложение связать не может! Как это мэр и кто, и зачем его туда поставил???

А хто нашого преЗЕдента туди поставив? У порівнянні з яким, до речі, Віталік - то Сократ і Ціцерон в одному флаконі. А хто нашого преЗЕдента туди поставив? У порівнянні з яким, до речі, Віталік - то Сократ і Ціцерон в одному флаконі.

Кличко достаточно умный человек. У него проблема с публичными выступлениями, с которой он успешно работает.У него дух победителя и это мне в нем нравится. Кто общался с ним в узком кругу и слышал его не на публике- это подтвердит. Он не потерял себя и остался человеком в политическом болоте. А результаты работы мера на лицо, кто бы что ни лаял. Друзья из Германии были в парке детской железной дороги, недавно отреставрированном, и были в восторге. А ведь за последние годы несколько больших парков в порядок привел. Стихийные шанхаи в переходах почистил, дорог сколько сделали, как никогда ранее. Бесспорно, не идеален Кличко, но я, как киевлянин, вижу глазами результаты его работы и мне они нравятся.