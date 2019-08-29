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Кабмін підтримав рішення
про звільнення Кличка

Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12

Re: конец и начало

  lapay написав:Погано Зеленський почав - погано і закінчить.

зачем вы это говорите?
Что в этом хорошего для страны?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:36

Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Какие идиоты... Лучший мер Киева на сегодня. Просто молодец. Уверен будет выбран мером еще раз. Очень многое сделал для города и без помпы.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 03:02

  ser_maksimov написав:Два слова в предложение связать не может! Как это мэр и кто, и зачем его туда поставил???

А хто нашого преЗЕдента туди поставив? У порівнянні з яким, до речі, Віталік - то Сократ і Ціцерон в одному флаконі.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 07:51

  NetSerpent написав:
  ser_maksimov написав:Два слова в предложение связать не может! Как это мэр и кто, и зачем его туда поставил???

А хто нашого преЗЕдента туди поставив? У порівнянні з яким, до речі, Віталік - то Сократ і Ціцерон в одному флаконі.

Кличко достаточно умный человек. У него проблема с публичными выступлениями, с которой он успешно работает.У него дух победителя и это мне в нем нравится. Кто общался с ним в узком кругу и слышал его не на публике- это подтвердит. Он не потерял себя и остался человеком в политическом болоте. А результаты работы мера на лицо, кто бы что ни лаял. Друзья из Германии были в парке детской железной дороги, недавно отреставрированном, и были в восторге. А ведь за последние годы несколько больших парков в порядок привел. Стихийные шанхаи в переходах почистил, дорог сколько сделали, как никогда ранее. Бесспорно, не идеален Кличко, но я, как киевлянин, вижу глазами результаты его работы и мне они нравятся.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:12

Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

Насправді реально оцінити роботу мера пересічний ну ніяк не може - він бачить тільки невеличкі шматочки життя міста . Як витрачаються гроші і на що - цього не видно насправді . Скільки на корисне , скільки комусь - невідомо . В цьому проблеми . Он згадайте Омельченка - його 2 рази обирали - а потім всім набрид настільки , що вибрали не знати кого ...
Хоча проблеми з соціальною сферою за часів Кличка - абсолютно не змінилися ( в усякому випадку в Дарницькому районі ) - тільки загострилися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:19

  SMOKE написав:Какие идиоты... Лучший мер Киева на сегодня. Просто молодец. Уверен будет выбран мером еще раз. Очень многое сделал для города и без помпы.

Та да, у нас все, кто не в восьми процентах, клинические идиоты)))
С позиции мэра Виталика никто не гонит - должность выборная.
Кстати, в последнее время за Кличка уж слишком настойчиво вписывается телерупор оппоблока. Переживают за мэра, как за отца родного, просто.
Из бескорыстного стремления к справедливости? Не думаю.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:27

  SMOKE написав:Какие идиоты... Лучший мер Киева на сегодня. Просто молодец. Уверен будет выбран мером еще раз.


Ещё раз не получится.
Это же опять придется организовывать 28-мичасовой разговор Фирташа, Порошенка, Левочкина и Кличко в отеле в Вене.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:33

  antey1969 написав:
  SMOKE написав:Какие идиоты... Лучший мер Киева на сегодня. Просто молодец. Уверен будет выбран мером еще раз. Очень многое сделал для города и без помпы.

Та да, у нас все, кто не в восьми процентах, клинические идиоты)))
С позиции мэра Виталика никто не гонит - должность выборная.
Кстати, в последнее время за Кличка уж слишком настойчиво вписывается телерупор оппоблока. Переживают за мэра, как за отца родного, просто.
Из бескорыстного стремления к справедливости? Не думаю.

Такой же вор оказался как и предыдущие. Хотя зачем совсем не бедному человеку так падать ради денег
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:39

  SMOKE написав:Бесспорно, не идеален Кличко, но я, как киевлянин, вижу глазами результаты его работы и мне они нравятся.

А я как киевлянин перестал уважать киевлян дважды выбравших Черновецкого с его молодой, до сих пор не посаженной командой, и Кличко.
Насчёт чистки с попутным грабежом МАФов вранье дважды.
Во- первых, основная причина устранение конкурентов крупным супермаркетам, во-вторых, вместо одних сплошь и рядом ставят другие, но от своих.
За 5лет не построено и не введено ни одной новой станции метро
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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