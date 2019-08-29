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Кабмін підтримав рішення
про звільнення Кличка

Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:24

Re: Кабмін підтримав рішення про звільнення Кличка

  sal написав:Может убирает Виталий, а ставит кто-то другой?.. неконтролируемый мэром

Неужели питун? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:56

Отлично, может теперь и метро начнут строить, и мосты, и окружную, и дороги в Киеве.
Rainbow
 
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