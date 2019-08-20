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Ryanair запустить із
Польщі 27 нових рейсів

Ryanair запустить із Польщі 27 нових рейсів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:22

Ryanair запустить із Польщі 27 нових рейсів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ryanair запустить із Польщі відразу 27 нових рейсів. Компанія додає 11 літаків і флот перевізника в цій країні складе 35 повітряних суден.

Дивися повний текст Ryanair запустить із Польщі 27 нових рейсів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:22

Все одно на вимогу Коломойського безвіз припинять.
andriyzhagun
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