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Ryanair запустить із Польщі 27 нових рейсів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ryanair запустить із Польщі відразу 27 нових рейсів. Компанія додає 11 літаків і флот перевізника в цій країні складе 35 повітряних суден.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:22
Все одно на вимогу Коломойського безвіз припинять.
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