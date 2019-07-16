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Тарифи на поштові
послуги підвищать

Тарифи на поштові послуги підвищать
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:03

Тарифи на поштові послуги підвищать

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідмленні Національної комісї з питань регулювання зв’язку та інформатизації.

Дивися повний текст Тарифи на поштові послуги підвищать.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:03

“Укрпочта” окончательно роет себе могилу. И так мало кто пользуется ее услугами, а будут еще меньше.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12

Re: Тарифи на поштові послуги підвищать

укрпочта имела одно конкурентное преимущество ЦЕНУ , теперь и ее не будет либо Новая Почта в след за Укрпочтой поднимет цены а таки да поднимет . У меня в памяти свежо от 25 грн за 1 кг Новая почта ...уже к сожалению около 45-50 ..
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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