Про це йдеться в повідмленні Національної комісї з питань регулювання зв’язку та інформатизації.
Дивися повний текст Тарифи на поштові послуги підвищать.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:03
Тарифи на поштові послуги підвищать
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на поштові послуги підвищать.
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:03
“Укрпочта” окончательно роет себе могилу. И так мало кто пользуется ее услугами, а будут еще меньше.
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12
Re: Тарифи на поштові послуги підвищать
укрпочта имела одно конкурентное преимущество ЦЕНУ , теперь и ее не будет либо Новая Почта в след за Укрпочтой поднимет цены а таки да поднимет . У меня в памяти свежо от 25 грн за 1 кг Новая почта ...уже к сожалению около 45-50 ..
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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