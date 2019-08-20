Керівництву Офісу президента, а також президенту виплатили зарплату за серпень, найбільше грошей отримав Андрій Богдан.
Дивися повний текст В Офісі президента виплатили перші зарплати.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:19
В Офісі президента виплатили перші зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Офісі президента виплатили перші зарплати.
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:19
я тоже хочу "за интенсивность, а также другие выплаты".... а то у меня единственная надбавка в расчетке называется "надбавка до МЗП", чтобы не было меньше минималки... абсурд.... оклад меньше минималки... потому я такую работу называю благотворительностью и социальной помощью государству.... что-то в этом году я сильно добрый и уже второй месяц этим занимаюсь ))
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:26
Re: зарплати
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