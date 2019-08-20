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В Офісі президента
виплатили перші зарплати

В Офісі президента виплатили перші зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:19

В Офісі президента виплатили перші зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Керівництву Офісу президента, а також президенту виплатили зарплату за серпень, найбільше грошей отримав Андрій Богдан.

Дивися повний текст В Офісі президента виплатили перші зарплати.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:19

я тоже хочу "за интенсивность, а также другие выплаты".... а то у меня единственная надбавка в расчетке называется "надбавка до МЗП", чтобы не было меньше минималки... абсурд.... оклад меньше минималки... потому я такую работу называю благотворительностью и социальной помощью государству.... что-то в этом году я сильно добрый и уже второй месяц этим занимаюсь ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:26

Re: зарплати

  Tamagoch написав:я тоже хочу "за интенсивность, а также другие выплаты"...

В жирных госучреждениях и банках все это есть. Там еще и цены в столовых радуют сотрудников.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:38

Просто смешно...
BankirS
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:09

Это дополнительная зп (официяльная), а вот далее ...
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:24

Ребята пришли и за пару месяцев навели порядок.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:56

379 работников - и это только в офисе президента? Ужас. Зачем так много дармоедов? 10 человек хватит на все.
igrograd_ua
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