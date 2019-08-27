Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив Одесі €47 млн, які будуть витрачені на будівництво наземного метро.
Дивися повний текст ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро в Одесі.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42
ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро...
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Дивися повний текст ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро в Одесі.
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42
Если в Одессе за эти деньги перекласти рейки від вулиці Паустовського до Пересипу то на метро не хватит денег. А про16 багатосекційних трамваїв і 21 трамвай довжиною не менше 20 метрів вообще не вспоминаю
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