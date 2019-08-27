Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив Одесі €47 млн, які будуть витрачені на будівництво наземного метро.
Дивися повний текст ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро в Одесі.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42
ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро в Одесі.
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42
Если в Одессе за эти деньги перекласти рейки від вулиці Паустовського до Пересипу то на метро не хватит денег. А про16 багатосекційних трамваїв і 21 трамвай довжиною не менше 20 метрів вообще не вспоминаю
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:31
Читаем внимательно - 47 млн евро на Создание проекта метро. Когда и за сколько метро будет построено, и будет ли вообще построено - об этом никто ничего не говорит. Это две большие разницы, проект и само метро
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:42
Re: ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро.
Обьективно говоря с какого боку здесь приплетено слово метро.
Обычный скоростной трамвай, то есть выделенный проезд без пересечения с другими участниками дорожного движения, то есть построят несколько эстакад и развязок, плюс возможно огородят рельсы, чтобы пешеходы не лезли.
В принципе от Лузановки до Пересыпи это технически не сложно сделать.
Но и это будет отлично, если исполнят.
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