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ЄБРР виділив 47 млн євро на
будівництво наземного метро...

ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро...
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42

ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив Одесі €47 млн, які будуть витрачені на будівництво наземного метро.

Дивися повний текст ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро в Одесі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:42

Если в Одессе за эти деньги перекласти рейки від вулиці Паустовського до Пересипу то на метро не хватит денег. А про16 багатосекційних трамваїв і 21 трамвай довжиною не менше 20 метрів вообще не вспоминаю
soroka1969
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:31

Читаем внимательно - 47 млн евро на Создание проекта метро. Когда и за сколько метро будет построено, и будет ли вообще построено - об этом никто ничего не говорит. Это две большие разницы, проект и само метро
BankirS
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:42

Re: ЄБРР виділив 47 млн євро на будівництво наземного метро.

BankirS написав:Читаем внимательно - 47 млн евро на Создание проекта метро. Когда и за сколько метро будет построено, и будет ли вообще построено - об этом никто ничего не говорит. Это две большие разницы, проект и само метро


Обьективно говоря с какого боку здесь приплетено слово метро.
Обычный скоростной трамвай, то есть выделенный проезд без пересечения с другими участниками дорожного движения, то есть построят несколько эстакад и развязок, плюс возможно огородят рельсы, чтобы пешеходы не лезли.
В принципе от Лузановки до Пересыпи это технически не сложно сделать.
Но и это будет отлично, если исполнят.
freeze
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