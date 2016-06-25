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В Укргазбанку стартувала програма «Енергодім» для ОСББ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк став першим українським банком, який розпочав реалізацію програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Деталі повномасштабного запуску програми в Україні сьогодні обговорили на прес-конференції голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко, Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, керівник регіонального офісу IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар, директор Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:09
Хорошая реклама. Забыли написать, какой процент банк себе берет.
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