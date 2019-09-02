Головна ідея полягає в тому, щоб допомогти IT-галузі сконцентрувати ресурс, яким вона сама буде керувати.
Дивися повний текст Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:26
Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь.
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:26
Бггггг. Соросята не подведут, добьют все что может создавать конкуренцию белым сахибам. Токо аграрная супер держава, экологически вредные производства и экспорт чернорабочих.
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