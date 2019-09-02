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Гончарук прокоментував
новий податок на IT-галузь

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:26

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Пропонуємо до обговорення:
Головна ідея полягає в тому, щоб допомогти IT-галузі сконцентрувати ресурс, яким вона сама буде керувати.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:26

Бггггг. Соросята не подведут, добьют все что может создавать конкуренцию белым сахибам. Токо аграрная супер держава, экологически вредные производства и экспорт чернорабочих.
vitali_kalinin
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