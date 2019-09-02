Головна ідея полягає в тому, щоб допомогти IT-галузі сконцентрувати ресурс, яким вона сама буде керувати.
Дивися повний текст Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:26
Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь.
Додано: Сер 04 вер, 2019 21:50
Подход в корне не правильный. Вот что с этими совками не делай, а коммунизм у них изо всех дыр прет. Деды реки вспять разворачивали, отцы автопром поднимали за счет всех граждан страны в пользу конкретных лиц, а их внуки "человеческий капитал для IT отрасли" куют с теми же намерениями. Мировой опыт ничему этих людей не учит - когда дела в экономике плохи, то, чтобы стримулировать деловую активность, налоги необходимо снижать. На самом деле все несколько сложнее, но эти дауны даже простых истин осознать не в состоянии.
|