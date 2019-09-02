Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Додано: Чет 05 вер, 2019 07:33

ovg написав: Подход в корне не правильный. Вот что с этими совками не делай, а коммунизм у них изо всех дыр прет. Деды реки вспять разворачивали, отцы автопром поднимали за счет всех граждан страны в пользу конкретных лиц, а их внуки "человеческий капитал для IT отрасли" куют с теми же намерениями. Мировой опыт ничему этих людей не учит - когда дела в экономике плохи, то, чтобы стримулировать деловую активность, налоги необходимо снижать. На самом деле все несколько сложнее, но эти дауны даже простых истин осознать не в состоянии. Подход в корне не правильный. Вот что с этими совками не делай, а коммунизм у них изо всех дыр прет. Деды реки вспять разворачивали, отцы автопром поднимали за счет всех граждан страны в пользу конкретных лиц, а их внуки "человеческий капитал для IT отрасли" куют с теми же намерениями. Мировой опыт ничему этих людей не учит - когда дела в экономике плохи, то, чтобы стримулировать деловую активность, налоги необходимо снижать. На самом деле все несколько сложнее, но эти дауны даже простых истин осознать не в состоянии.

Не в нашем случае нужно налоги снижать. У нас они итак низкие. Выезжая за границу, айтишники платят налоги. У нас же льгота налоговая и лазейка. И никто и никуда не свалит, если налоги поднять до обычного уровня, так как доходы все равно останутся хорошими. Я бы сказал, что у нас нужно работать над тем, чтобы налоги платили все. Предприятия с минималками и и фопами вообще под нож должны идти. Это зло. Их все меньше и зп в конвертах- уже как-то мовитон. Но все же есть такое, особенно в регионах. Штрафовать нещадно и бороться с неуплатой налогов. И будет всем счастье.А то у нас парадокс. Всем возмущаются, что пенсионеры нищенствуют, а зп в конверте при этом.