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Гончарук прокоментував
новий податок на IT-галузь

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:26

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Пропонуємо до обговорення:
Головна ідея полягає в тому, щоб допомогти IT-галузі сконцентрувати ресурс, яким вона сама буде керувати.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:50

Подход в корне не правильный. Вот что с этими совками не делай, а коммунизм у них изо всех дыр прет. Деды реки вспять разворачивали, отцы автопром поднимали за счет всех граждан страны в пользу конкретных лиц, а их внуки "человеческий капитал для IT отрасли" куют с теми же намерениями. Мировой опыт ничему этих людей не учит - когда дела в экономике плохи, то, чтобы стримулировать деловую активность, налоги необходимо снижать. На самом деле все несколько сложнее, но эти дауны даже простых истин осознать не в состоянии.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 07:33

  ovg написав:Подход в корне не правильный. Вот что с этими совками не делай, а коммунизм у них изо всех дыр прет. Деды реки вспять разворачивали, отцы автопром поднимали за счет всех граждан страны в пользу конкретных лиц, а их внуки "человеческий капитал для IT отрасли" куют с теми же намерениями. Мировой опыт ничему этих людей не учит - когда дела в экономике плохи, то, чтобы стримулировать деловую активность, налоги необходимо снижать. На самом деле все несколько сложнее, но эти дауны даже простых истин осознать не в состоянии.

Не в нашем случае нужно налоги снижать. У нас они итак низкие. Выезжая за границу, айтишники платят налоги. У нас же льгота налоговая и лазейка. И никто и никуда не свалит, если налоги поднять до обычного уровня, так как доходы все равно останутся хорошими. Я бы сказал, что у нас нужно работать над тем, чтобы налоги платили все. Предприятия с минималками и и фопами вообще под нож должны идти. Это зло. Их все меньше и зп в конвертах- уже как-то мовитон. Но все же есть такое, особенно в регионах. Штрафовать нещадно и бороться с неуплатой налогов. И будет всем счастье.
А то у нас парадокс. Всем возмущаются, что пенсионеры нищенствуют, а зп в конверте при этом.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:19

  SMOKE написав: У нас же льгота налоговая и лазейка. И никто и никуда не свалит, если налоги поднять до обычного уровня, так как доходы все равно останутся хорошими.


Ха.
Кто никуда не свалит? Недокодеры?
А айтишники уже лет 5-10 как валят из страны.
Ну поднимите налоги, подтолкните тех кто только был в раздумьях.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:39

Лично мне такая инициатыва нравится.
Хорошо зарабатываешь - плати хорошие налоги.
Не понимаю почему IT возмущает оплата налогов, они что какие-то особенные или самые хтрые.
Так что все справедливо
blueiceua
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