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Гончарук прокоментував
новий податок на IT-галузь

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:26

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Пропонуємо до обговорення:
Головна ідея полягає в тому, щоб допомогти IT-галузі сконцентрувати ресурс, яким вона сама буде керувати.

Дивися повний текст Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:50

Подход в корне не правильный. Вот что с этими совками не делай, а коммунизм у них изо всех дыр прет. Деды реки вспять разворачивали, отцы автопром поднимали за счет всех граждан страны в пользу конкретных лиц, а их внуки "человеческий капитал для IT отрасли" куют с теми же намерениями. Мировой опыт ничему этих людей не учит - когда дела в экономике плохи, то, чтобы стримулировать деловую активность, налоги необходимо снижать. На самом деле все несколько сложнее, но эти дауны даже простых истин осознать не в состоянии.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 07:33

  ovg написав:Подход в корне не правильный. Вот что с этими совками не делай, а коммунизм у них изо всех дыр прет. Деды реки вспять разворачивали, отцы автопром поднимали за счет всех граждан страны в пользу конкретных лиц, а их внуки "человеческий капитал для IT отрасли" куют с теми же намерениями. Мировой опыт ничему этих людей не учит - когда дела в экономике плохи, то, чтобы стримулировать деловую активность, налоги необходимо снижать. На самом деле все несколько сложнее, но эти дауны даже простых истин осознать не в состоянии.

Не в нашем случае нужно налоги снижать. У нас они итак низкие. Выезжая за границу, айтишники платят налоги. У нас же льгота налоговая и лазейка. И никто и никуда не свалит, если налоги поднять до обычного уровня, так как доходы все равно останутся хорошими. Я бы сказал, что у нас нужно работать над тем, чтобы налоги платили все. Предприятия с минималками и и фопами вообще под нож должны идти. Это зло. Их все меньше и зп в конвертах- уже как-то мовитон. Но все же есть такое, особенно в регионах. Штрафовать нещадно и бороться с неуплатой налогов. И будет всем счастье.
А то у нас парадокс. Всем возмущаются, что пенсионеры нищенствуют, а зп в конверте при этом.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:39

Лично мне такая инициатыва нравится.
Хорошо зарабатываешь - плати хорошие налоги.
Не понимаю почему IT возмущает оплата налогов, они что какие-то особенные или самые хтрые.
Так что все справедливо
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:19

Re: Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Хехе, замість того щоб зменшити усім податки хочуть підвищити і щоб радісно платили ;) Поціальна держава, йопт! Офшорка дешевша буде :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:29

О хохо хохошеньки ... Платить будут все, а жрать избранные!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:39

  сова написав:О хохо хохошеньки ... Платить будут все, а жрать избранные!

В стране чемоданов было когда по другому?
Здесь нет людей желающих что-то развивать в стране, есть только те кто готов в короткий срок надоить в любом возможном направлении в особенности власть имущие. В итоге здесь нет перспектив.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:17

Re: Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Бараны во власти действительно не хотят бороться за привлечение компаний в Украину. Не хотят создавать условия и поощрения, налоговые стимулы. Вместо этого бараны хотят подоить тех, кто еще не свалил.

Закордон аплодирует стоя, готовясь принять мозги в свои объятия. И только украинское правительство делает все, чтобы эти мозги выдавить из страны. И так свалило уже куча людей, но, судя по всему, мало. Надо выгнать оставшихся.

Судя по всему у Гончарука или мозгов нет, или цель - оставить здесь только батраков, голосующих за гречку.
Оператор БД
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А PayPal на прием сделать
А вебмани, Яндекс.Деньги разблокировать, чтобы деньги можно было получать
Почему множество сервисов не работает с Украиной полноценно, может НБУ не хочет ничего менять, например на том же ютубе не работает спонсорство для украинцев

Ага налоги грести хотят, а РАБОТАТЬ не хотят
Зе сдулся на старте
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hno3
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:08

У гройсмана было повышения качества за счет роста тарифов, у этого улучшение условий и развитие за счет повышения налогов. Джельсомино, ты где? Наша страна лжецов ждет таки перемен...
oleg_kostetsky
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