Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Додано: Чет 05 вер, 2019 13:55

А PayPal на прием сделать

А вебмани, Яндекс.Деньги разблокировать, чтобы деньги можно было получать

Почему множество сервисов не работает с Украиной полноценно, может НБУ не хочет ничего менять, например на том же ютубе не работает спонсорство для украинцев



Ага налоги грести хотят, а РАБОТАТЬ не хотят

Зе сдулся на старте

Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...