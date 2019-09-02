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Гончарук прокоментував
новий податок на IT-галузь

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:57

якщо хочете, щоб девелопери перестали заводити в країну валюту і витрачали гроші тут, звичайно треба підвищити податки.
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:14

  SMOKE написав:Не в нашем случае нужно налоги снижать. У нас они итак низкие. Выезжая за границу, айтишники платят налоги. У нас же льгота налоговая и лазейка. И никто и никуда не свалит, если налоги поднять до обычного уровня, так как доходы все равно останутся хорошими. Я бы сказал, что у нас нужно работать над тем, чтобы налоги платили все. Предприятия с минималками и и фопами вообще под нож должны идти. Это зло. Их все меньше и зп в конвертах- уже как-то мовитон. Но все же есть такое, особенно в регионах. Штрафовать нещадно и бороться с неуплатой налогов. И будет всем счастье.
А то у нас парадокс. Всем возмущаются, что пенсионеры нищенствуют, а зп в конверте при этом.

В том то и дело, что по логике и здравому смыслу, IT-шников и заробитчан нужно обложить налогами наравне со всеми. Только, тогда, как раз пенсионеры первые и пойдут выносить правительство, когда увидят, что без денег айтишников и заробитчан, цена хлеба внезапно выросла на порядок, а пенсии почему-то выросли только на 2%
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:19

IT руководители в большенстве своём вообще живут в другой реальности. Спросите у кого из них в компании внедрена системная помощь какому либо университету или кафедре (математика, информатика, физика) ...
Ответ НИ ОДНОЙ. НИКТО из них не вкладывал ни копейки в образование в нашей стране на протяжении 28 лет - ни копейки. Или кто из них даёт стипендию профессорам или доцентам кафедр - НИКТО.
Всё что имеют наши программисты - это их личный труд и помощь собственных семей.
Пусть эти руководители сами заплатят этот налог из личных прибылей или прибыли компаний, а не втягивать нас в эту историю. Поверьте это серьёзные деньги.
Хватит заниматься гопничеством.
Дайте людям спокойно зарабатывать и ответьте на вопрос: Как вы собираетесь создавать средний класс в стране, когда Вы начинаете с его грабежа?!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:55

  safonovstanislav написав:
  SMOKE написав:Не в нашем случае нужно налоги снижать. У нас они итак низкие. Выезжая за границу, айтишники платят налоги. У нас же льгота налоговая и лазейка. И никто и никуда не свалит, если налоги поднять до обычного уровня, так как доходы все равно останутся хорошими. Я бы сказал, что у нас нужно работать над тем, чтобы налоги платили все. Предприятия с минималками и и фопами вообще под нож должны идти. Это зло. Их все меньше и зп в конвертах- уже как-то мовитон. Но все же есть такое, особенно в регионах. Штрафовать нещадно и бороться с неуплатой налогов. И будет всем счастье.
А то у нас парадокс. Всем возмущаются, что пенсионеры нищенствуют, а зп в конверте при этом.
В том то и дело, что по логике и здравому смыслу, IT-шников и заробитчан нужно обложить налогами наравне со всеми. Только, тогда, как раз пенсионеры первые и пойдут выносить правительство, когда увидят, что без денег айтишников и заробитчан, цена хлеба внезапно выросла на порядок, а пенсии почему-то выросли только на 2%
Давайте по поличкам
1 Чи повинні двірники і малозабезпечені і найменшоплачувані працівники платити в абсолютному вимірі ті ж суми що і айтішники (чи будь-які інші працівники різних галузей які знаходяться на єдиному податку)?
На моє переконання-це маразм
2 Чи не є ознакою корупції оподаткування доходу розміром в 50 000 грн/рік і доходу в 1 000 000-5 000 000 грн/рік - однаковими абсолютними сумами податків?
На мій погляд-є
3 Який вихід з ситуації
Простий-
а -перепривязати дохід від якого нараховується сума податків для єдиноподатника з мінімальної(4170 грн до середньої 12000 грн/місяць) зарплати
Таким чином і вовки ситі і вівці цілі.

При цьому страшилки про втікання програміста в Європу-так страшилками й залишаться, бо від переміщення з країни де середній дохід 10000 грн/місяць в країну де середній дохід 50000 грн/місяць-при сталому розмірі власного доходу-тільки погіршить фінансовий стан і якість життя того хто переїде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<12
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