Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:57
якщо хочете, щоб девелопери перестали заводити в країну валюту і витрачали гроші тут, звичайно треба підвищити податки.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:14
В том то и дело, что по логике и здравому смыслу, IT-шников и заробитчан нужно обложить налогами наравне со всеми. Только, тогда, как раз пенсионеры первые и пойдут выносить правительство, когда увидят, что без денег айтишников и заробитчан, цена хлеба внезапно выросла на порядок, а пенсии почему-то выросли только на 2%
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:19
IT руководители в большенстве своём вообще живут в другой реальности. Спросите у кого из них в компании внедрена системная помощь какому либо университету или кафедре (математика, информатика, физика) ...
Ответ НИ ОДНОЙ. НИКТО из них не вкладывал ни копейки в образование в нашей стране на протяжении 28 лет - ни копейки. Или кто из них даёт стипендию профессорам или доцентам кафедр - НИКТО.
Всё что имеют наши программисты - это их личный труд и помощь собственных семей.
Пусть эти руководители сами заплатят этот налог из личных прибылей или прибыли компаний, а не втягивать нас в эту историю. Поверьте это серьёзные деньги.
Хватит заниматься гопничеством.
Дайте людям спокойно зарабатывать и ответьте на вопрос: Как вы собираетесь создавать средний класс в стране, когда Вы начинаете с его грабежа?!
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:55
Давайте по поличкам
1 Чи повинні двірники і малозабезпечені і найменшоплачувані працівники платити в абсолютному вимірі ті ж суми що і айтішники (чи будь-які інші працівники різних галузей які знаходяться на єдиному податку)?
На моє переконання-це маразм
2 Чи не є ознакою корупції оподаткування доходу розміром в 50 000 грн/рік і доходу в 1 000 000-5 000 000 грн/рік - однаковими абсолютними сумами податків?
На мій погляд-є
3 Який вихід з ситуації
Простий-
а -перепривязати дохід від якого нараховується сума податків для єдиноподатника з мінімальної(4170 грн до середньої 12000 грн/місяць) зарплати
Таким чином і вовки ситі і вівці цілі.
При цьому страшилки про втікання програміста в Європу-так страшилками й залишаться, бо від переміщення з країни де середній дохід 10000 грн/місяць в країну де середній дохід 50000 грн/місяць-при сталому розмірі власного доходу-тільки погіршить фінансовий стан і якість життя того хто переїде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:40
НЕ верно даже в корне.
Сейчас как раз айтишные компании их топ 50, активно и сами учат и сотрудничают с вузами.
Другой вопрос, что с таким подходом Украина скатится в индусский подход, когда программистов нанимают пачками по сотне голов, и точто так же увольняют, и оплата естественно упадет на порядок. Эта фишка выгодна исключительно топам ИТ компаний, но никак не работникам ИТ индустрии, хотя именно работников и хотят заставить оплатить этот банкет. Страна З;биlов...
Неужели опыт юристов и экономистов ничему не научил?
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