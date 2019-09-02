Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Додано: Чет 05 вер, 2019 18:49

budivelnik написав: Давайте по поличкам

1 Чи повинні двірники і малозабезпечені і найменшоплачувані працівники платити в абсолютному вимірі ті ж суми що і айтішники (чи будь-які інші працівники різних галузей які знаходяться на єдиному податку)?

На моє переконання-це маразм Давайте по поличкам1 Чи повинні двірники і малозабезпечені і найменшоплачувані працівники платити в абсолютному вимірі ті ж суми що і айтішники (чи будь-які інші працівники різних галузей які знаходяться на єдиному податку)?На моє переконання-це маразм

budivelnik написав: 2 Чи не є ознакою корупції оподаткування доходу розміром в 50 000 грн/рік і доходу в 1 000 000-5 000 000 грн/рік - однаковими абсолютними сумами податків?

На мій погляд-є 2 Чи не є ознакою корупції оподаткування доходу розміром в 50 000 грн/рік і доходу в 1 000 000-5 000 000 грн/рік - однаковими абсолютними сумами податків?На мій погляд-є

budivelnik написав: 3 Який вихід з ситуації

Простий-

а -перепривязати дохід від якого нараховується сума податків для єдиноподатника з мінімальної(4170 грн до середньої 12000 грн/місяць) зарплати

Таким чином і вовки ситі і вівці цілі. 3 Який вихід з ситуаціїПростий-а -перепривязати дохід від якого нараховується сума податків для єдиноподатника з мінімальної(4170 грн до середньої 12000 грн/місяць) зарплатиТаким чином і вовки ситі і вівці цілі.

budivelnik написав: При цьому страшилки про втікання програміста в Європу-так страшилками й залишаться, бо від переміщення з країни де середній дохід 10000 грн/місяць в країну де середній дохід 50000 грн/місяць-при сталому розмірі власного доходу-тільки погіршить фінансовий стан і якість життя того хто переїде. При цьому страшилки про втікання програміста в Європу-так страшилками й залишаться, бо від переміщення з країни де середній дохід 10000 грн/місяць в країну де середній дохід 50000 грн/місяць-при сталому розмірі власного доходу-тільки погіршить фінансовий стан і якість життя того хто переїде.

Так сложилась ситуация. Украина - очень импортозависимая страна. Стране нужны валютные поступления. Чем меньше валюты будет заходить в страну, тем дороже импорт. А импорт - это цена отопления, цена бензина, а значит цена абсолютно всех товаров, даже собственного производства, т.к. цена транспортировки заложена в 99.9% всех товаров.Украина находится в безвыходном положении. Экспорт рабочей силы - это как раз то, что сейчас спасает жителей Украины, получающих зарплату в гривне, от обнищания. Посмотрите статистику, экспорт товаров из Украины сократился очень сильно. Если бы не заробитчане, айтишники, сельхоз экспорт, курс был бы не 25, а 2500 и продолжал бы падать.Это не коррупция, а безвыходность. Если, например, аграрии, для экспорта, используют украинскую землю, и им можно диктовать условия, то рабочие, зарабатывающие в Польшах и Германиях, не используют для заработка, ничего украинского. Им уже условия не подиктуешь, и каждое правительство на них молится, чтоб они не дай бог не уехали навсегда, бросив Украину на произвол судьбы. Вот, когда встанет Украина на ноги, нарастит своё производство и экспорт, и перестанет зависеть от денег заробитчан, тогда правительство смело выйдет и скажет, с вас налог 40%. А сейчас, налог около 6%, и повышать его вряд ли рискнут. Это с тех, кто не выезжает, а работает из Украины. С переводов заробитчан вообще 0% налог.Это практически никак не повлияет на общий налог. Возьмём 3ю группу. Налог 5% до 5 000 000 в год + ЕСВ. Сейчас ЕСВ 11016 грн в год. Если брать расчёт от 12 000 грн, станет 31702 грн в год.Итого, сейчас с 5 000 000 грн, нужно заплатить налог 261 016 грн (5.22%), а с вашей поправкой станет нужно платить 281 702 грн (5.63%).Итого, вы предлагаете увеличить общий налог на 0.41%. Думаю, это повышение вообще вряд ли кто-то заметит. Понятное дело, что при доходе не 5 млн, а меньше, процент будет выше, но это всё равно, даже близко не 40%.Вы учтите, что не Европой единой. Например, "только полученный в Сингапуре доход физических лиц облагается подоходным налогом в Сингапуре; доход, полученный за границей, не является объектом налогообложения за исключением отдельных случаев;" или "с полученных и обложенных в иностранном государстве дохода от заработной платы и дивидендов в Эстонии подоходный налог платить уже не надо". Это примеры. Там ждут людей, которые будут зарабатывать деньги где-то, а жить и тратить их у них в стране