Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:57
якщо хочете, щоб девелопери перестали заводити в країну валюту і витрачали гроші тут, звичайно треба підвищити податки.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:14
В том то и дело, что по логике и здравому смыслу, IT-шников и заробитчан нужно обложить налогами наравне со всеми. Только, тогда, как раз пенсионеры первые и пойдут выносить правительство, когда увидят, что без денег айтишников и заробитчан, цена хлеба внезапно выросла на порядок, а пенсии почему-то выросли только на 2%
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:19
IT руководители в большенстве своём вообще живут в другой реальности. Спросите у кого из них в компании внедрена системная помощь какому либо университету или кафедре (математика, информатика, физика) ...
Ответ НИ ОДНОЙ. НИКТО из них не вкладывал ни копейки в образование в нашей стране на протяжении 28 лет - ни копейки. Или кто из них даёт стипендию профессорам или доцентам кафедр - НИКТО.
Всё что имеют наши программисты - это их личный труд и помощь собственных семей.
Пусть эти руководители сами заплатят этот налог из личных прибылей или прибыли компаний, а не втягивать нас в эту историю. Поверьте это серьёзные деньги.
Хватит заниматься гопничеством.
Дайте людям спокойно зарабатывать и ответьте на вопрос: Как вы собираетесь создавать средний класс в стране, когда Вы начинаете с его грабежа?!
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:55
Давайте по поличкам
1 Чи повинні двірники і малозабезпечені і найменшоплачувані працівники платити в абсолютному вимірі ті ж суми що і айтішники (чи будь-які інші працівники різних галузей які знаходяться на єдиному податку)?
На моє переконання-це маразм
2 Чи не є ознакою корупції оподаткування доходу розміром в 50 000 грн/рік і доходу в 1 000 000-5 000 000 грн/рік - однаковими абсолютними сумами податків?
На мій погляд-є
3 Який вихід з ситуації
Простий-
а -перепривязати дохід від якого нараховується сума податків для єдиноподатника з мінімальної(4170 грн до середньої 12000 грн/місяць) зарплати
Таким чином і вовки ситі і вівці цілі.
При цьому страшилки про втікання програміста в Європу-так страшилками й залишаться, бо від переміщення з країни де середній дохід 10000 грн/місяць в країну де середній дохід 50000 грн/місяць-при сталому розмірі власного доходу-тільки погіршить фінансовий стан і якість життя того хто переїде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:40
НЕ верно даже в корне.
Сейчас как раз айтишные компании из топ 50, активно и сами учат и сотрудничают с вузами.
Другой вопрос, что с таким подходом Украина скатится в индусский подход, когда программистов нанимают пачками по сотне голов, и точто так же увольняют, и оплата естественно упадет на порядок.
Эта фишка выгодна исключительно топам ИТ компаний, но никак не работникам ИТ индустрии, хотя именно работников и хотят заставить оплатить этот банкет. Страна З;биlов...
Неужели опыт юристов и экономистов ничему не научил?
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:48
Есть понятие "последней капли" которая заставляет принимать решение.
И, финансовая сторона в данном случае важна, но не решающая, из тех кто уехал и НЕ вернулся, основной посыл - пусть дети живут в цивилизованной и ПРАВОВОЙ стране, и жизнь пусть и с меньшим доходом, но с реально работающими законами, она более прогнозируема и спокойная, и как ни странно "якысть життя" выше, потому что не надо париться с поиском НЕ ядовитых продуктов, нет риска нарваться на прокурорско-силовое шобло, и потерять все... и т.д.
Уже было несколько таких волн "свалов", и похоже скоро будет спровоцирована еще одна.
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:49
Так сложилась ситуация. Украина - очень импортозависимая страна. Стране нужны валютные поступления. Чем меньше валюты будет заходить в страну, тем дороже импорт. А импорт - это цена отопления, цена бензина, а значит цена абсолютно всех товаров, даже собственного производства, т.к. цена транспортировки заложена в 99.9% всех товаров.
Украина находится в безвыходном положении. Экспорт рабочей силы - это как раз то, что сейчас спасает жителей Украины, получающих зарплату в гривне, от обнищания. Посмотрите статистику, экспорт товаров из Украины сократился очень сильно. Если бы не заробитчане, айтишники, сельхоз экспорт, курс был бы не 25, а 2500 и продолжал бы падать.
Это не коррупция, а безвыходность. Если, например, аграрии, для экспорта, используют украинскую землю, и им можно диктовать условия, то рабочие, зарабатывающие в Польшах и Германиях, не используют для заработка, ничего украинского. Им уже условия не подиктуешь, и каждое правительство на них молится, чтоб они не дай бог не уехали навсегда, бросив Украину на произвол судьбы. Вот, когда встанет Украина на ноги, нарастит своё производство и экспорт, и перестанет зависеть от денег заробитчан, тогда правительство смело выйдет и скажет, с вас налог 40%. А сейчас, налог около 6%, и повышать его вряд ли рискнут. Это с тех, кто не выезжает, а работает из Украины. С переводов заробитчан вообще 0% налог.
Это практически никак не повлияет на общий налог. Возьмём 3ю группу. Налог 5% до 5 000 000 в год + ЕСВ. Сейчас ЕСВ 11016 грн в год. Если брать расчёт от 12 000 грн, станет 31702 грн в год.
Итого, сейчас с 5 000 000 грн, нужно заплатить налог 261 016 грн (5.22%), а с вашей поправкой станет нужно платить 281 702 грн (5.63%).
Итого, вы предлагаете увеличить общий налог на 0.41%. Думаю, это повышение вообще вряд ли кто-то заметит. Понятное дело, что при доходе не 5 млн, а меньше, процент будет выше, но это всё равно, даже близко не 40%.
Вы учтите, что не Европой единой. Например, "только полученный в Сингапуре доход физических лиц облагается подоходным налогом в Сингапуре; доход, полученный за границей, не является объектом налогообложения за исключением отдельных случаев;" или "с полученных и обложенных в иностранном государстве дохода от заработной платы и дивидендов в Эстонии подоходный налог платить уже не надо". Это примеры. Там ждут людей, которые будут зарабатывать деньги где-то, а жить и тратить их у них в стране
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:29
Никаких страшилок. У меня несколько знакомых тут только из-за налогов. Я являюсь налоговым резидентом Украины,хотя фактически в ней не живу. Поднимите налоги на 5-10%, мои налоги будут в другой стране.
Я не программист, если что, у меня нет льготной ставки. Но принцип тот же.
Жаль что в правительстве у нас такие же как вы - не понимают простых вещей. Чтобы кого-то доить, надо им создать такие условия, чтобы они не хотели смыться, ну или не могли.
И еще. Любой переезд это удар по кошельку и на старте потеря в доходе. Но это временное явление. А об уровне жизни - ну смешно. Не все можно измерить деньгами, некоторые вещи и за большие деньги в Украине не найдешь. Та же безопасность. И я вас удивлю, но в некоторых странах Зап.Европы стоимость жизни вполне сопоставима с Украиной, просто надо знать специфику, нюансы и быть полностью легализованным.
Поднимите налоги - и вы потеряете то, что в Украине пока еще работает. Вопреки.
И еще. Сравнивать дворника, получающего зп от государства, с тех же налогов программиста и, собственно, программиста - это гениально!
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:54
1 Я з виторгу в 2 млн в якому націнки в 600 000 на рік- виплачую 200 000-250 000 податків....
Для вас з націнки в 5 млн - 260 000 - це вже багато...
Але ж ви користуєтесь послугами моїх працівників..
2 Чомусь ви взяли 3-тю групу,і забули про другу..а саме її я описував,а в ній річна сплата податків становить 20 000 грн в рік
Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет , але при цьому отримає справедливіший розподіл податкового навантаження,бо зникне 100 000 заробляючих по 1 млн і виплачуючих 2% від заробленого...
3 При цьому ці 100 000 які виїдуть в жлодній країні світу не отримають можливість платити 2% від заробленого і почнуть платити 30-40%...
Питання на засипку
Може краще замість 5% платити 10% ,ніж виїхати і платити 40% ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:11
budivelnik
А ще 1,5-2$ мільярда валютних надходжень. Но то таке.
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