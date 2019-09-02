Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Додано: Чет 05 вер, 2019 20:38

safonovstanislav написав: budivelnik написав: 1 Я з виторгу в 2 млн в якому націнки в 600 000 на рік- виплачую 200 000-250 000 податків.... 1 Я з виторгу в 2 млн в якому націнки в 600 000 на рік- виплачую 200 000-250 000 податків.... Даже на общей системе с 600 000 грн наценки, 20% - это 120 000 грн. Это с учётом того, что те, кто работает на общей системе, в траты вписуют всё, что только можно, и показывают каждый год, чуть ли не убыток. Вот, вообще не верю в написанное. Даже на общей системе с 600 000 грн наценки, 20% - это 120 000 грн. Это с учётом того, что те, кто работает на общей системе, в траты вписуют всё, что только можно, и показывают каждый год, чуть ли не убыток. Вот, вообще не верю в написанное.

safonovstanislav написав: budivelnik написав: 2 Чомусь ви взяли 3-тю групу,і забули про другу..а саме її я описував,а в ній річна сплата податків становить 20 000 грн в рік 2 Чомусь ви взяли 3-тю групу,і забули про другу..а саме її я описував,а в ній річна сплата податків становить 20 000 грн в рік Там расчёт ничем не отличается. С 1 500 000 грн, платится 21 000 грн налогов. При подъёме минималки в 3 раза, налог станет не 1.4%, а 4.2%. Там расчёт ничем не отличается. С 1 500 000 грн, платится 21 000 грн налогов. При подъёме минималки в 3 раза, налог станет не 1.4%, а 4.2%.

safonovstanislav написав: budivelnik написав: Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет , але при цьому отримає справедливіший розподіл податкового навантаження,бо зникне 100 000 заробляючих по 1 млн і виплачуючих 2% від заробленого...

3 При цьому ці 100 000 які виїдуть в жлодній країні світу не отримають можливість платити 2% від заробленого і почнуть платити 30-40%...

Питання на засипку

Може краще замість 5% платити 10% ,ніж виїхати і платити 40% ? Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет , але при цьому отримає справедливіший розподіл податкового навантаження,бо зникне 100 000 заробляючих по 1 млн і виплачуючих 2% від заробленого...3 При цьому ці 100 000 які виїдуть в жлодній країні світу не отримають можливість платити 2% від заробленого і почнуть платити 30-40%...Питання на засипкуМоже краще замість 5% платити 10% ,ніж виїхати і платити 40% ?

Я уже привёл примеры стран, где нужно платить 0% налога!! Но, там другой язык, другая культура и т.д. Налоги - это только перераспределение денег. Важно сколько денег заходит в страну, а не сколько налогов собирается. Деньги, зашедшие в Украину, в любом случае крутятся в экономике страны, и налоги с них в любом случае соберут ещё много раз. Супермаркеты, покупка недвижимости и т.д.

Я бы вообще отменил абсолютно все налоги в стране, минимум лет на 10. Вообще все. Никаких налогов в принципе. Вообще никаких. Никаких НДФЛ, НДС, военных сборов и т.д. Любое к-во денег для финансирования госпрограм, можно просто допечатывать, таким образом, взимая неявный налог со всех денег, находящихся в обороте. Тот же Сингапур из рыбацкой деревушки вырос в страну, где самая дорогая недвижимость в мире. Для этого, потребовалось просто убрать налоги, и страну засыпали деньгами со всего мира. Я уже привёл примеры стран, где нужно платить 0% налога!! Но, там другой язык, другая культура и т.д. Налоги - это только перераспределение денег. Важно сколько денег заходит в страну, а не сколько налогов собирается. Деньги, зашедшие в Украину, в любом случае крутятся в экономике страны, и налоги с них в любом случае соберут ещё много раз. Супермаркеты, покупка недвижимости и т.д.Я бы вообще отменил абсолютно все налоги в стране, минимум лет на 10. Вообще все. Никаких налогов в принципе. Вообще никаких. Никаких НДФЛ, НДС, военных сборов и т.д. Любое к-во денег для финансирования госпрограм, можно просто допечатывать, таким образом, взимая неявный налог со всех денег, находящихся в обороте. Тот же Сингапур из рыбацкой деревушки вырос в страну, где самая дорогая недвижимость в мире. Для этого, потребовалось просто убрать налоги, и страну засыпали деньгами со всего мира.

1 З виторгу в 2 млн в якому націнка 600 000 виплачуєтьсяа - ПДВ 20%=100 000 грн ,є правда варіанти з можливістю заплатити всього 50000 але це на грані дозволеногоб - ЄСВ 22% =110 000 грнв - ПДФО 18+1,5%=90000 грнЄ ще й акциз від продажу підакцизних -5% від обороту,тому коли оборот в 1 млн=50 000 грнТаким чином не вчіть мене рахувати і не пишіть дурниць там де я 20 років працююТак з паршивої вівці-хоч шерсті клок..Якщо Ви такі високоефективні -то що Вам забороняє заплатити 4,2% замість 1,4% в той час коли інші сплачують 40%1 Не має жодної країни світу де податок=02 Практично у всіх країнах світу розмір податків/страхових внесків=30-40%3 Держава існує для того ,щоба - перерозподілити доходи від найбагатших до найбіднішихб - розмір перерозподілу повинен бути таким,щоб 10% найбагатших були не більше ніж в 15-30 разів багатшими від 10% найбідніших.І цей перерозподіл і в інтересах багатих-адже саме тоді мінімальна злочинність і мінімальна ймовірність різного рорду революційних виступів низів проти верхів.Поки до снобів це не дійде - доти будемо ходити і оглядатись чи не біжить за нами натовп який хоче нас розкуркулити.