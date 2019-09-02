Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

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Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет
А ще 1,5-2$ мільярда валютних надходжень. Но то таке.
1 Це яких 1,5-2 млрд доларів? У нас 5 млрд - сільське господарство 5 млрд-металургія 5 млрд - заробітчани 2 Яка різниця державі чи пенсіонеру в Державі скільки мільярдів долларів 100 000 мешканців Держави переводять на себе спускаючи в Унітаз? 3 Чому 12 млн працюючих забезпечують Бюджет в розмірі 1 000 000 000 000 грн А 100 000 працюючих в цій же Державі і отримуючих як вони заявляють 50 000 000 000 грн (5% ВВП по їх заявкам) сплачують в бюджет 0,2% бюджетних платежів. 3 Чи не здається Вам що це трошки не справедливо ,коли 12 млн з середньою зарплатою в 14000 грн платять у відсотках в 25 разів більше ніж 100 000 з середньою зарплатою в 50000 грн ? 4 Чи не правильніше б було - зменшити податкове навантаження на 12 млн ,з одночасним збільшенням податкового навантаження для 0,1 млн?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Я з виторгу в 2 млн в якому націнки в 600 000 на рік- виплачую 200 000-250 000 податків....
Даже на общей системе с 600 000 грн наценки, 20% - это 120 000 грн. Это с учётом того, что те, кто работает на общей системе, в траты вписуют всё, что только можно, и показывают каждый год, чуть ли не убыток. Вот, вообще не верю в написанное.
budivelnik написав:2 Чомусь ви взяли 3-тю групу,і забули про другу..а саме її я описував,а в ній річна сплата податків становить 20 000 грн в рік
Там расчёт ничем не отличается. С 1 500 000 грн, платится 21 000 грн налогов. При подъёме минималки в 3 раза, налог станет не 1.4%, а 4.2%.
budivelnik написав:Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет , але при цьому отримає справедливіший розподіл податкового навантаження,бо зникне 100 000 заробляючих по 1 млн і виплачуючих 2% від заробленого... 3 При цьому ці 100 000 які виїдуть в жлодній країні світу не отримають можливість платити 2% від заробленого і почнуть платити 30-40%... Питання на засипку Може краще замість 5% платити 10% ,ніж виїхати і платити 40% ?
Я уже привёл примеры стран, где нужно платить 0% налога!! Но, там другой язык, другая культура и т.д. Налоги - это только перераспределение денег. Важно сколько денег заходит в страну, а не сколько налогов собирается. Деньги, зашедшие в Украину, в любом случае крутятся в экономике страны, и налоги с них в любом случае соберут ещё много раз. Супермаркеты, покупка недвижимости и т.д. Я бы вообще отменил абсолютно все налоги в стране, минимум лет на 10. Вообще все. Никаких налогов в принципе. Вообще никаких. Никаких НДФЛ, НДС, военных сборов и т.д. Любое к-во денег для финансирования госпрограм, можно просто допечатывать, таким образом, взимая неявный налог со всех денег, находящихся в обороте. Тот же Сингапур из рыбацкой деревушки вырос в страну, где самая дорогая недвижимость в мире. Для этого, потребовалось просто убрать налоги, и страну засыпали деньгами со всего мира.
budivelnik написав:3 Чи не здається Вам що це трошки не справедливо ,коли 12 млн з середньою зарплатою в 14000 грн платять у відсотках в 25 разів більше ніж 100 000 з середньою зарплатою в 50000 грн ? 4 Чи не правильніше б було - зменшити податкове навантаження на 12 млн ,з одночасним збільшенням податкового навантаження для 0,1 млн?
Рынок сам себя регулирует. Если вы считаете, что условный грузчик, который получает 10 000 грн, если уменьшить налоги, станет получать хоть на копейку больше - вы ошибаетесь. Работодатель станет платить за него меньше налогов, а разницу положит себе в карман. А вообще, налоги - это не важно. Важно - сколько поступает денег в страну. Я, как уже написал, сделал бы ставку налога для всех на всё 0%. В страну залили бы столько валюты, что курс доллара к гривне мог бы спокойно уравняться, 1 доллар за 1 гривну. И чтоб гривну удержать от дальнейшего укрепления, пришлось бы выкупать просто немеряно денег на межбанке, и распылять на рост пенсий, зарплат учителей, ремонт дорог, строительство парков и т.д.
Суть - чтоб население стало жить лучше, нужно налоги снижать, а не повышать. Особенно налоги для бизнеса. Сейчас полным ходом идёт глобализация. Крупные предприятия выбирают ту страну, в которой выгоднее всего разместить свои производства, а доставить продукцию можно куда угодно по всему миру.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 05 вер, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:1 Я з виторгу в 2 млн в якому націнки в 600 000 на рік- виплачую 200 000-250 000 податків....
Даже на общей системе с 600 000 грн наценки, 20% - это 120 000 грн. Это с учётом того, что те, кто работает на общей системе, в траты вписуют всё, что только можно, и показывают каждый год, чуть ли не убыток. Вот, вообще не верю в написанное.
1 З виторгу в 2 млн в якому націнка 600 000 виплачується а - ПДВ 20%=100 000 грн ,є правда варіанти з можливістю заплатити всього 50000 але це на грані дозволеного б - ЄСВ 22% =110 000 грн в - ПДФО 18+1,5%=90000 грн Є ще й акциз від продажу підакцизних -5% від обороту,тому коли оборот в 1 млн=50 000 грн Таким чином не вчіть мене рахувати і не пишіть дурниць там де я 20 років працюю
safonovstanislav написав:
budivelnik написав:2 Чомусь ви взяли 3-тю групу,і забули про другу..а саме її я описував,а в ній річна сплата податків становить 20 000 грн в рік
Там расчёт ничем не отличается. С 1 500 000 грн, платится 21 000 грн налогов. При подъёме минималки в 3 раза, налог станет не 1.4%, а 4.2%.
Так з паршивої вівці-хоч шерсті клок.. Якщо Ви такі високоефективні -то що Вам забороняє заплатити 4,2% замість 1,4% в той час коли інші сплачують 40%
safonovstanislav написав:
budivelnik написав:Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет , але при цьому отримає справедливіший розподіл податкового навантаження,бо зникне 100 000 заробляючих по 1 млн і виплачуючих 2% від заробленого... 3 При цьому ці 100 000 які виїдуть в жлодній країні світу не отримають можливість платити 2% від заробленого і почнуть платити 30-40%... Питання на засипку Може краще замість 5% платити 10% ,ніж виїхати і платити 40% ?
Я уже привёл примеры стран, где нужно платить 0% налога!! Но, там другой язык, другая культура и т.д. Налоги - это только перераспределение денег. Важно сколько денег заходит в страну, а не сколько налогов собирается. Деньги, зашедшие в Украину, в любом случае крутятся в экономике страны, и налоги с них в любом случае соберут ещё много раз. Супермаркеты, покупка недвижимости и т.д. Я бы вообще отменил абсолютно все налоги в стране, минимум лет на 10. Вообще все. Никаких налогов в принципе. Вообще никаких. Никаких НДФЛ, НДС, военных сборов и т.д. Любое к-во денег для финансирования госпрограм, можно просто допечатывать, таким образом, взимая неявный налог со всех денег, находящихся в обороте. Тот же Сингапур из рыбацкой деревушки вырос в страну, где самая дорогая недвижимость в мире. Для этого, потребовалось просто убрать налоги, и страну засыпали деньгами со всего мира.
1 Не має жодної країни світу де податок=0 2 Практично у всіх країнах світу розмір податків/страхових внесків=30-40% 3 Держава існує для того ,щоб а - перерозподілити доходи від найбагатших до найбідніших б - розмір перерозподілу повинен бути таким,щоб 10% найбагатших були не більше ніж в 15-30 разів багатшими від 10% найбідніших. І цей перерозподіл і в інтересах багатих-адже саме тоді мінімальна злочинність і мінімальна ймовірність різного рорду революційних виступів низів проти верхів.
Поки до снобів це не дійде - доти будемо ходити і оглядатись чи не біжить за нами натовп який хоче нас розкуркулити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
safonovstanislav написав:Если вы считаете, что условный грузчик, который получает 10 000 грн, если уменьшить налоги, станет получать хоть на копейку больше - вы ошибаетесь. Работодатель станет платить за него меньше налогов, а разницу положит себе в карман.
Ваші пояснення-це пояснення злодія,який оправдовує свою крадіжку тим-що на його думку хтось краде більше... Для того щоб Ви могли зрозуміти свою помилку і побачили що мільйони в цій країні платять 20-40% від своїх доходіфв(а не 1-2% як ви хочете) Порівняйте ВВП в 3500 млрд грн і Держбюджет+Пенсійний=1100 млрд грн Держбюджет+Пенсійний наповнюється з податків,які платять наші мешканці. От і виходить Створили на 3500 млрд - віддали 1100 млрд податків/зборів=31% Порівняйте з своїми 1,5-% і поставте собі запитання А чому це ті хто менш оплачуваний-платять в казну на порядок більше ніж я,високоосвіченний і високоефективний...? Чому я багатий-так знущаюсь над цими злиденними? Чому пенсії субсидії моїх батьків-платять двірники з зарплатою від 5000 грн на місяць? Чи вдасться моїм дітям жити в Державі де така несправедливість? А якщо мої діти стануть середньостатистичними(програмувати дано не всім) і їм прийдеться платити мені на пенсію?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
safonovstanislav написав:Если вы считаете, что условный грузчик, который получает 10 000 грн, если уменьшить налоги, станет получать хоть на копейку больше - вы ошибаетесь. Работодатель станет платить за него меньше налогов, а разницу положит себе в карман.
Ваші пояснення-це пояснення злодія,який оправдовує свою крадіжку тим-що на його думку хтось краде більше... Для того щоб Ви могли зрозуміти свою помилку і побачили що мільйони в цій країні платять 20-40% від своїх доходіфв(а не 1-2% як ви хочете) Порівняйте ВВП в 3500 млрд грн і Держбюджет+Пенсійний=1100 млрд грн Держбюджет+Пенсійний наповнюється з податків,які платять наші мешканці. От і виходить Створили на 3500 млрд - віддали 1100 млрд податків/зборів=31% Порівняйте з своїми 1,5-% і поставте собі запитання А чому це ті хто менш оплачуваний-платять в казну на порядок більше ніж я,високоосвіченний і високоефективний...? Чому я багатий-так знущаюсь над цими злиденними? Чому пенсії субсидії моїх батьків-платять двірники з зарплатою від 5000 грн на місяць? Чи вдасться моїм дітям жити в Державі де така несправедливість? А якщо мої діти стануть середньостатистичними(програмувати дано не всім) і їм прийдеться платити мені на пенсію?
Это всё неважно. Основной налог, который наполняет бюджет - НДС. Вот и посчитайте, кто больше платит налогов, тот кто получает 10 000 грн, или тот, кто получает 50 000 грн.
budivelnik написав:Ваші пояснення-це пояснення злодія,який оправдовує свою крадіжку тим-що на його думку хтось краде більше... Для того щоб Ви могли зрозуміти свою помилку і побачили що мільйони в цій країні платять 20-40% від своїх доходіфв(а не 1-2% як ви хочете) Порівняйте ВВП в 3500 млрд грн і Держбюджет+Пенсійний=1100 млрд грн Держбюджет+Пенсійний наповнюється з податків,які платять наші мешканці. От і виходить Створили на 3500 млрд - віддали 1100 млрд податків/зборів=31% Порівняйте з своїми 1,5-% і поставте собі запитання А чому це ті хто менш оплачуваний-платять в казну на порядок більше ніж я,високоосвіченний і високоефективний...? Чому я багатий-так знущаюсь над цими злиденними? Чому пенсії субсидії моїх батьків-платять двірники з зарплатою від 5000 грн на місяць? Чи вдасться моїм дітям жити в Державі де така несправедливість? А якщо мої діти стануть середньостатистичними(програмувати дано не всім) і їм прийдеться платити мені на пенсію?
Это всё неважно. Основной налог, который наполняет бюджет - НДС. Вот и посчитайте, кто больше платит налогов, тот кто получает 10 000 грн, или тот, кто получает 50 000 грн.
Давайте подискутуємо 1 Айтішніки ПДВ не платять , а значить не приймають участі у створенні податкової бази для цього податку 2 ПДВ становить 30% від загальної суми податків(до своєї таблички додайте ще 250 млрд ЄСВ) , таким чином 70% податків створюється без ПДВ
От і виходить Ті хто сидять на єдиному податку а - не платять пряме ПДВ б - не створюють ПДВ в - не факт що купують товари у платників ПДВ г - не приймають участі у створенні 70% від суми податків у Державі.
Таким чином Коли так мілко плавають двірники-продавці- я ще можу зрозуміти... Коли програмісти (люди в яких обовязково присутня математична, логічна, мовна, частково творча-підготовка вище на порядок від середньої по Державі) - я цього зрозуміти не можу. Всі Ваші пропозиції зводяться до наступної Нехай всі податки платять-бо вони мало заробляють ,а на мене моляться-бо я маю багато грошей...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69