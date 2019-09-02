Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

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Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет
А ще 1,5-2$ мільярда валютних надходжень. Но то таке.
1 Це яких 1,5-2 млрд доларів? У нас 5 млрд - сільське господарство 5 млрд-металургія 5 млрд - заробітчани 2 Яка різниця державі чи пенсіонеру в Державі скільки мільярдів долларів 100 000 мешканців Держави переводять на себе спускаючи в Унітаз? 3 Чому 12 млн працюючих забезпечують Бюджет в розмірі 1 000 000 000 000 грн А 100 000 працюючих в цій же Державі і отримуючих як вони заявляють 50 000 000 000 грн (5% ВВП по їх заявкам) сплачують в бюджет 0,2% бюджетних платежів. 3 Чи не здається Вам що це трошки не справедливо ,коли 12 млн з середньою зарплатою в 14000 грн платять у відсотках в 25 разів більше ніж 100 000 з середньою зарплатою в 50000 грн ? 4 Чи не правильніше б було - зменшити податкове навантаження на 12 млн ,з одночасним збільшенням податкового навантаження для 0,1 млн?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Я з виторгу в 2 млн в якому націнки в 600 000 на рік- виплачую 200 000-250 000 податків....
Даже на общей системе с 600 000 грн наценки, 20% - это 120 000 грн. Это с учётом того, что те, кто работает на общей системе, в траты вписуют всё, что только можно, и показывают каждый год, чуть ли не убыток. Вот, вообще не верю в написанное.
budivelnik написав:2 Чомусь ви взяли 3-тю групу,і забули про другу..а саме її я описував,а в ній річна сплата податків становить 20 000 грн в рік
Там расчёт ничем не отличается. С 1 500 000 грн, платится 21 000 грн налогов. При подъёме минималки в 3 раза, налог станет не 1.4%, а 4.2%.
budivelnik написав:Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет , але при цьому отримає справедливіший розподіл податкового навантаження,бо зникне 100 000 заробляючих по 1 млн і виплачуючих 2% від заробленого... 3 При цьому ці 100 000 які виїдуть в жлодній країні світу не отримають можливість платити 2% від заробленого і почнуть платити 30-40%... Питання на засипку Може краще замість 5% платити 10% ,ніж виїхати і платити 40% ?
Я уже привёл примеры стран, где нужно платить 0% налога!! Но, там другой язык, другая культура и т.д. Налоги - это только перераспределение денег. Важно сколько денег заходит в страну, а не сколько налогов собирается. Деньги, зашедшие в Украину, в любом случае крутятся в экономике страны, и налоги с них в любом случае соберут ещё много раз. Супермаркеты, покупка недвижимости и т.д. Я бы вообще отменил абсолютно все налоги в стране, минимум лет на 10. Вообще все. Никаких налогов в принципе. Вообще никаких. Никаких НДФЛ, НДС, военных сборов и т.д. Любое к-во денег для финансирования госпрограм, можно просто допечатывать, таким образом, взимая неявный налог со всех денег, находящихся в обороте. Тот же Сингапур из рыбацкой деревушки вырос в страну, где самая дорогая недвижимость в мире. Для этого, потребовалось просто убрать налоги, и страну засыпали деньгами со всего мира.
budivelnik написав:3 Чи не здається Вам що це трошки не справедливо ,коли 12 млн з середньою зарплатою в 14000 грн платять у відсотках в 25 разів більше ніж 100 000 з середньою зарплатою в 50000 грн ? 4 Чи не правильніше б було - зменшити податкове навантаження на 12 млн ,з одночасним збільшенням податкового навантаження для 0,1 млн?
Рынок сам себя регулирует. Если вы считаете, что условный грузчик, который получает 10 000 грн, если уменьшить налоги, станет получать хоть на копейку больше - вы ошибаетесь. Работодатель станет платить за него меньше налогов, а разницу положит себе в карман. А вообще, налоги - это не важно. Важно - сколько поступает денег в страну. Я, как уже написал, сделал бы ставку налога для всех на всё 0%. В страну залили бы столько валюты, что курс доллара к гривне мог бы спокойно уравняться, 1 доллар за 1 гривну. И чтоб гривну удержать от дальнейшего укрепления, пришлось бы выкупать просто немеряно денег на межбанке, и распылять на рост пенсий, зарплат учителей, ремонт дорог, строительство парков и т.д.
Суть - чтоб население стало жить лучше, нужно налоги снижать, а не повышать. Особенно налоги для бизнеса. Сейчас полным ходом идёт глобализация. Крупные предприятия выбирают ту страну, в которой выгоднее всего разместить свои производства, а доставить продукцию можно куда угодно по всему миру.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Чет 05 вер, 2019 20:41, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:1 Я з виторгу в 2 млн в якому націнки в 600 000 на рік- виплачую 200 000-250 000 податків....
Даже на общей системе с 600 000 грн наценки, 20% - это 120 000 грн. Это с учётом того, что те, кто работает на общей системе, в траты вписуют всё, что только можно, и показывают каждый год, чуть ли не убыток. Вот, вообще не верю в написанное.
1 З виторгу в 2 млн в якому націнка 600 000 виплачується а - ПДВ 20%=100 000 грн ,є правда варіанти з можливістю заплатити всього 50000 але це на грані дозволеного б - ЄСВ 22% =110 000 грн в - ПДФО 18+1,5%=90000 грн Є ще й акциз від продажу підакцизних -5% від обороту,тому коли оборот в 1 млн=50 000 грн Таким чином не вчіть мене рахувати і не пишіть дурниць там де я 20 років працюю
safonovstanislav написав:
budivelnik написав:2 Чомусь ви взяли 3-тю групу,і забули про другу..а саме її я описував,а в ній річна сплата податків становить 20 000 грн в рік
Там расчёт ничем не отличается. С 1 500 000 грн, платится 21 000 грн налогов. При подъёме минималки в 3 раза, налог станет не 1.4%, а 4.2%.
Так з паршивої вівці-хоч шерсті клок.. Якщо Ви такі високоефективні -то що Вам забороняє заплатити 4,2% замість 1,4% в той час коли інші сплачують 40%
safonovstanislav написав:
budivelnik написав:Тому у випадку коли 100 000 айтішників виїде за кордон... Держава втратить 2 млрд грн в бюджет , але при цьому отримає справедливіший розподіл податкового навантаження,бо зникне 100 000 заробляючих по 1 млн і виплачуючих 2% від заробленого... 3 При цьому ці 100 000 які виїдуть в жлодній країні світу не отримають можливість платити 2% від заробленого і почнуть платити 30-40%... Питання на засипку Може краще замість 5% платити 10% ,ніж виїхати і платити 40% ?
Я уже привёл примеры стран, где нужно платить 0% налога!! Но, там другой язык, другая культура и т.д. Налоги - это только перераспределение денег. Важно сколько денег заходит в страну, а не сколько налогов собирается. Деньги, зашедшие в Украину, в любом случае крутятся в экономике страны, и налоги с них в любом случае соберут ещё много раз. Супермаркеты, покупка недвижимости и т.д. Я бы вообще отменил абсолютно все налоги в стране, минимум лет на 10. Вообще все. Никаких налогов в принципе. Вообще никаких. Никаких НДФЛ, НДС, военных сборов и т.д. Любое к-во денег для финансирования госпрограм, можно просто допечатывать, таким образом, взимая неявный налог со всех денег, находящихся в обороте. Тот же Сингапур из рыбацкой деревушки вырос в страну, где самая дорогая недвижимость в мире. Для этого, потребовалось просто убрать налоги, и страну засыпали деньгами со всего мира.
1 Не має жодної країни світу де податок=0 2 Практично у всіх країнах світу розмір податків/страхових внесків=30-40% 3 Держава існує для того ,щоб а - перерозподілити доходи від найбагатших до найбідніших б - розмір перерозподілу повинен бути таким,щоб 10% найбагатших були не більше ніж в 15-30 разів багатшими від 10% найбідніших. І цей перерозподіл і в інтересах багатих-адже саме тоді мінімальна злочинність і мінімальна ймовірність різного рорду революційних виступів низів проти верхів.
Поки до снобів це не дійде - доти будемо ходити і оглядатись чи не біжить за нами натовп який хоче нас розкуркулити.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
safonovstanislav написав:Если вы считаете, что условный грузчик, который получает 10 000 грн, если уменьшить налоги, станет получать хоть на копейку больше - вы ошибаетесь. Работодатель станет платить за него меньше налогов, а разницу положит себе в карман.
Ваші пояснення-це пояснення злодія,який оправдовує свою крадіжку тим-що на його думку хтось краде більше... Для того щоб Ви могли зрозуміти свою помилку і побачили що мільйони в цій країні платять 20-40% від своїх доходіфв(а не 1-2% як ви хочете) Порівняйте ВВП в 3500 млрд грн і Держбюджет+Пенсійний=1100 млрд грн Держбюджет+Пенсійний наповнюється з податків,які платять наші мешканці. От і виходить Створили на 3500 млрд - віддали 1100 млрд податків/зборів=31% Порівняйте з своїми 1,5-% і поставте собі запитання А чому це ті хто менш оплачуваний-платять в казну на порядок більше ніж я,високоосвіченний і високоефективний...? Чому я багатий-так знущаюсь над цими злиденними? Чому пенсії субсидії моїх батьків-платять двірники з зарплатою від 5000 грн на місяць? Чи вдасться моїм дітям жити в Державі де така несправедливість? А якщо мої діти стануть середньостатистичними(програмувати дано не всім) і їм прийдеться платити мені на пенсію?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
safonovstanislav написав:Если вы считаете, что условный грузчик, который получает 10 000 грн, если уменьшить налоги, станет получать хоть на копейку больше - вы ошибаетесь. Работодатель станет платить за него меньше налогов, а разницу положит себе в карман.
Ваші пояснення-це пояснення злодія,який оправдовує свою крадіжку тим-що на його думку хтось краде більше... Для того щоб Ви могли зрозуміти свою помилку і побачили що мільйони в цій країні платять 20-40% від своїх доходіфв(а не 1-2% як ви хочете) Порівняйте ВВП в 3500 млрд грн і Держбюджет+Пенсійний=1100 млрд грн Держбюджет+Пенсійний наповнюється з податків,які платять наші мешканці. От і виходить Створили на 3500 млрд - віддали 1100 млрд податків/зборів=31% Порівняйте з своїми 1,5-% і поставте собі запитання А чому це ті хто менш оплачуваний-платять в казну на порядок більше ніж я,високоосвіченний і високоефективний...? Чому я багатий-так знущаюсь над цими злиденними? Чому пенсії субсидії моїх батьків-платять двірники з зарплатою від 5000 грн на місяць? Чи вдасться моїм дітям жити в Державі де така несправедливість? А якщо мої діти стануть середньостатистичними(програмувати дано не всім) і їм прийдеться платити мені на пенсію?
Это всё неважно. Основной налог, который наполняет бюджет - НДС. Вот и посчитайте, кто больше платит налогов, тот кто получает 10 000 грн, или тот, кто получает 50 000 грн.
budivelnik написав:Ваші пояснення-це пояснення злодія,який оправдовує свою крадіжку тим-що на його думку хтось краде більше... Для того щоб Ви могли зрозуміти свою помилку і побачили що мільйони в цій країні платять 20-40% від своїх доходіфв(а не 1-2% як ви хочете) Порівняйте ВВП в 3500 млрд грн і Держбюджет+Пенсійний=1100 млрд грн Держбюджет+Пенсійний наповнюється з податків,які платять наші мешканці. От і виходить Створили на 3500 млрд - віддали 1100 млрд податків/зборів=31% Порівняйте з своїми 1,5-% і поставте собі запитання А чому це ті хто менш оплачуваний-платять в казну на порядок більше ніж я,високоосвіченний і високоефективний...? Чому я багатий-так знущаюсь над цими злиденними? Чому пенсії субсидії моїх батьків-платять двірники з зарплатою від 5000 грн на місяць? Чи вдасться моїм дітям жити в Державі де така несправедливість? А якщо мої діти стануть середньостатистичними(програмувати дано не всім) і їм прийдеться платити мені на пенсію?
Это всё неважно. Основной налог, который наполняет бюджет - НДС. Вот и посчитайте, кто больше платит налогов, тот кто получает 10 000 грн, или тот, кто получает 50 000 грн.
Давайте подискутуємо 1 Айтішніки ПДВ не платять , а значить не приймають участі у створенні податкової бази для цього податку 2 ПДВ становить 30% від загальної суми податків(до своєї таблички додайте ще 250 млрд ЄСВ) , таким чином 70% податків створюється без ПДВ
От і виходить Ті хто сидять на єдиному податку а - не платять пряме ПДВ б - не створюють ПДВ в - не факт що купують товари у платників ПДВ г - не приймають участі у створенні 70% від суми податків у Державі.
Таким чином Коли так мілко плавають двірники-продавці- я ще можу зрозуміти... Коли програмісти (люди в яких обовязково присутня математична, логічна, мовна, частково творча-підготовка вище на порядок від середньої по Державі) - я цього зрозуміти не можу. Всі Ваші пропозиції зводяться до наступної Нехай всі податки платять-бо вони мало заробляють ,а на мене моляться-бо я маю багато грошей...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
А вообще, вы пишите про бюджет, пенсионный фонд и т.д. Человек, который покупает автомобиль за 1 000 000 грн, заплатит ещё сверху НДС 250 000 грн, и в пенсионный фонд ещё 50 000 грн. Только с одной покупки в бюджет уйдёт 300 000 грн
Вот и считайте, сколько пенсий будет выплачено с этих денег. А вы мне тут втираете, про то, что кто-то что-то там меньше платит. Платят все, и платят немало. Даже те, кто работает в чёрную, идут и покупают еду в супермаркете, отдавая со своего заработка 20% государству. И тут не идёт речь о богатых.
ФОПы - это мелкий бизнес. Самый мелкий. Да, можно получать чуть больше, чем обычный рабочий, но рискуешь своими деньгами, и шанс потерять значительно больше, чем заработать. Я, например, из тех ФОП, который не программист, а реально предприниматель, хоть и в IT-сфере. Если бы в моей сфере можно было легко зарабатывать по 50 000 грн, уже бы все так работали. Тут, вы, без опыта, скорее потеряете 50 000 грн, чем заработаете хоть одну гривну. Так что, не надо учить жизни. Я честно плачу все налоги. Причём, даже если месяц убыточный, я всё равно иду, и плачу налоги. Вдумайтесь, плачу налоги с УБЫТКА! А вам слабо? Потерял, например, за месяц 30 000 грн чистыми, после чего, пошёл, и заплатил налоги. А то, жалуетесь, маленькая зарплата у дворника. А как вам с минусовой зарплаты платить налоги? Справедливо?
safonovstanislav написав:Я честно плачу все налоги.
1 Ми всі платимо чесно податки згідно чинного законодавства... в міру своєї порядності 2 Те що існує дві різні системи одна-для ФОП на єдиному - 20 000 грн в рік при доході до 5 млн друга для ФОП і підприємств на загальному - 20%ПДВ+22%ЄСВ+19,5%ПДФО+5-40%акциз(для виробників-продавців підакцизних товарів) Не говорить про те що це справедливо 3 Для мене очевидно (хоча я використовую у роботі можливості обох систем оподаткування) , що ті хто працюють на ЄДИНОМУ повинне розуміти ,що розмір оподаткування для них буде підніматись(або їх взагалі закриють і всіх переведуть на загальну систему) 4 Як на мене Одночасний підйом для ЄДИНОГО з полегшенням для ЗАГАЛЬНОЇ системи - вигідний і першій і другій групі і очевидно що позитивний для Держави в цілому Тому та меншість (приблизно 1 млн осіб ,яка працює на ЄДИНОМУ) повинна зрозуміти більшість(11 млн осіб яка працює на Загальній системі оподаткування) 5 Щоб хто не думав-але в нормально працюючій Державі розмір податків буде 30-40% , тому тим хто сьогодні платить менше-потрібно готуватись що на протязі наступних3-5 років правила роботи на ринку який орієнтується на сегмент ЄДИНОГО податку-буде суттєво змінений.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
safonovstanislav написав:Я честно плачу все налоги.
1 Ми всі платимо чесно податки згідно чинного законодавства... в міру своєї порядності 2 Те що існує дві різні системи одна-для ФОП на єдиному - 20 000 грн в рік при доході до 5 млн друга для ФОП і підприємств на загальному - 20%ПДВ+22%ЄСВ+19,5%ПДФО+5-40%акциз(для виробників-продавців підакцизних товарів) Не говорить про те що це справедливо 3 Для мене очевидно (хоча я використовую у роботі можливості обох систем оподаткування) , що ті хто працюють на ЄДИНОМУ повинне розуміти ,що розмір оподаткування для них буде підніматись(або їх взагалі закриють і всіх переведуть на загальну систему) 4 Як на мене Одночасний підйом для ЄДИНОГО з полегшенням для ЗАГАЛЬНОЇ системи - вигідний і першій і другій групі і очевидно що позитивний для Держави в цілому Тому та меншість (приблизно 1 млн осіб ,яка працює на ЄДИНОМУ) повинна зрозуміти більшість(11 млн осіб яка працює на Загальній системі оподаткування) 5 Щоб хто не думав-але в нормально працюючій Державі розмір податків буде 30-40% , тому тим хто сьогодні платить менше-потрібно готуватись що на протязі наступних3-5 років правила роботи на ринку який орієнтується на сегмент ЄДИНОГО податку-буде суттєво змінений.
Это когда-нибудь случится. Но, точно не через 3-5 лет. У всех должны быть одинаковые условия. Но, сейчас это невозможно. Пока страна настолько зависит от валютных поступлений заробитчан, в том числе айтишников, для них будет налоговая ставка близкая к 0%. Да, может это неправильно, не справедливо и т.д. Но, страна в текущем положении, не может себе позволить что-то поменять. Чтоб можно было отказаться от денег заробитчан, нужно их чем-то заменить. А заменять просто нечем. Нет сейчас экономического чуда в Украине, не строятся сотни заводов, инвестиции в Украину не льются реками. Только шатнётся хрупкий баланс, будет кризис. Разве плохо, что гривна укрепляется за счёт валютных поступлений заробитчан? Долгов у страны немеряно, на межбанке эта валюта выкупается на выплату долгов. А не было бы денег заробитчан, пришлось бы эти деньги содрать лично с вас. Выкупили бы всю валюту на межбанке на выплату долгов, и был бы курс 50, а не 25
Так что, надеюсь, в далёком будущем условия для всех всё-таки сравняются, а Украина не скатиться к уровню Таджикистана, где целых 35% ВВП составляют переводы заробитчан. Т.е., люди фактически живут за счёт денег, высылаемых родственниками. Вот это действительно страшно. В Украине пока 10% и растёт