Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:11

safonovstanislav написав: Налоги собираются в гривне, а гривен государство может напечатать и без всяких налогов сколько угодно. Налоги собираются в гривне, а гривен государство может напечатать и без всяких налогов сколько угодно.

інфляція

Я ж і пишуЯ розумію коли двірник вважає що можна надрукувати і все вирішиться...Але коли так вважає бізнесмен...1 Держава може надрукувати скільки завгодно папірців і досить дешево...тільки проблема полягає в тому що пенсіонери чи військові чи вчителі харчуються не папірцями і вдягаються не в папірці.....2 Як тільки до Вас дійде,що податки це частина Вами створеної продукції яку у Вас забирають а іншим передають - так ви відразу й зрозумієте чому не можна просто друкувати.3 Є дві системи оподаткуванняПряма-оподатковуються доходи/споживанняНе пряма-ПДВ,акциз,...А інфляція-це вся незабезпечена товаром грошова маса зразу лізе на валютний ринок і ціна на валюту відразу зростає по правилу кількість грошей/доступна валютаПри цьому ціна росте не тільки на валюту,а на всі товари у ДержавіТому коли Вам за Вашу програму зранку заплатили 1000 грн за які можна було купити 10 кг мяса, але поки Ви дійшли до магазину ціна мяса зросла до 140 і Ви вже купите всього 7 кг , то оця різниця в 3 кг мяса і є той податок який Ви все одно заплатите.