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Гончарук прокоментував
новий податок на IT-галузь

Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:40

  safonovstanislav написав:
  budivelnik написав:
  safonovstanislav написав:Я честно плачу все налоги.
1 Ми всі платимо чесно податки згідно чинного законодавства... в міру своєї порядності
2 Те що існує дві різні системи
одна-для ФОП на єдиному - 20 000 грн в рік при доході до 5 млн
друга для ФОП і підприємств на загальному - 20%ПДВ+22%ЄСВ+19,5%ПДФО+5-40%акциз(для виробників-продавців підакцизних товарів)
Не говорить про те що це справедливо
3 Для мене очевидно (хоча я використовую у роботі можливості обох систем оподаткування) , що ті хто працюють на ЄДИНОМУ повинне розуміти ,що розмір оподаткування для них буде підніматись(або їх взагалі закриють і всіх переведуть на загальну систему)
4 Як на мене
Одночасний підйом для ЄДИНОГО з полегшенням для ЗАГАЛЬНОЇ системи - вигідний і першій і другій групі і очевидно що позитивний для Держави в цілому
Тому та меншість (приблизно 1 млн осіб ,яка працює на ЄДИНОМУ) повинна зрозуміти більшість(11 млн осіб яка працює на Загальній системі оподаткування)
5 Щоб хто не думав-але в нормально працюючій Державі розмір податків буде 30-40% , тому тим хто сьогодні платить менше-потрібно готуватись що на протязі наступних3-5 років правила роботи на ринку який орієнтується на сегмент ЄДИНОГО податку-буде суттєво змінений.

Это когда-нибудь случится. Но, точно не через 3-5 лет. У всех должны быть одинаковые условия. Но, сейчас это невозможно. Пока страна настолько зависит от валютных поступлений заробитчан, в том числе айтишников, для них будет налоговая ставка близкая к 0%.
Да, может это неправильно, не справедливо и т.д. Но, страна в текущем положении, не может себе позволить что-то поменять. Чтоб можно было отказаться от денег заробитчан, нужно их чем-то заменить. А заменять просто нечем. Нет сейчас экономического чуда в Украине, не строятся сотни заводов, инвестиции в Украину не льются реками. Только шатнётся хрупкий баланс, будет кризис. Разве плохо, что гривна укрепляется за счёт валютных поступлений заробитчан? Долгов у страны немеряно, на межбанке эта валюта выкупается на выплату долгов. А не было бы денег заробитчан, пришлось бы эти деньги содрать лично с вас. Выкупили бы всю валюту на межбанке на выплату долгов, и был бы курс 50, а не 25

Так что, надеюсь, в далёком будущем условия для всех всё-таки сравняются, а Украина не скатиться к уровню Таджикистана, где целых 35% ВВП составляют переводы заробитчан. Т.е., люди фактически живут за счёт денег, высылаемых родственниками. Вот это действительно страшно. В Украине пока 10% и растёт
З такою логікою і ще не банкрут?
1 За які гроші Держава викупила валюту з ринку?
2 Якщо заробітчани прислали ,а Держава отримала нуль податків ?
3 Тому
Держава може викупити ресурс тільки за кошти які отримала від податків, а податки платимо ми..
Якщо ніхто платити не буде-то долари переслані заробітчанами в кишені їх дітей-так в цих кишенях і залишаться.

Доходить?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:15

  budivelnik написав:1 За які гроші Держава викупила валюту з ринку?

Конечно же за гривну. Безналичную гривну даже печатать не нужно, пару кликов мыши и готово.
  budivelnik написав:2 Якщо заробітчани прислали ,а Держава отримала нуль податків ?

Налоги собираются в гривне, а гривен государство может напечатать и без всяких налогов сколько угодно. Стране нужна валюта заробитчан. Евро и злотые государство рисовать не умеет. По-этому государство любезно меняет привезенную валюту на нарисованные гривны, забирая все 100% от заработанных за границей денег. Налог не нужен, если и так забираешь всё.
  budivelnik написав:3 Тому
Держава може викупити ресурс тільки за кошти які отримала від податків, а податки платимо ми..
Якщо ніхто платити не буде-то долари переслані заробітчанами в кишені їх дітей-так в цих кишенях і залишаться.

Доходить?

Вы не правы. Для выкупа валюты на межбанке налоги не нужны. Гривны просто печатаются(не бумажные, а электронные), и за них покупается валюта
https://finstat.info/dinamika-denezhnyi ... v-ukrainyi
https://finstat.info/dinamika-emissii-grivnyi-nbu
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:26

Re: Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

Именно по-этому, я ещё раз вам объясняю, что важен именно объём валютных поступлений. Именно валюты! А гривны у государства бесконечно. Там налоги собрал, туда раздал. Не хватает - допечатал, лишние - наоборот изъял.
В начале 2014 года, олигархи начали в панике менять свои гривны на доллары и выводить за границу, в итоге, гривна сильно обвалилась. Так и сейчас, пока в страну поступают реальные деньги от заробитчан, гривна укрепляется, всем хорошо. Только их шуганут, дыры будет не залатать
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 01:45

  safonovstanislav написав:гривна укрепляется, всем хорошо

Это смотря кого читать. Если прессслужбу минфина, то там уже неоднократно плакали, что от незапланированого укрепления курса бюджет недополучает кучу гривны от налогов с экспортёров, которые, заразы, налоги платят фактически в дешевеющей валюте :) Правда в то время, когда гривна на глазах обваливалась, что-то от них радости по поводу суперпрофицитного бюджета было не слыхать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:11

  safonovstanislav написав:Налоги собираются в гривне, а гривен государство может напечатать и без всяких налогов сколько угодно.
:shock: :shock: :shock:
Я ж і пишу
Я розумію коли двірник вважає що можна надрукувати і все вирішиться...
Але коли так вважає бізнесмен...
1 Держава може надрукувати скільки завгодно папірців і досить дешево...тільки проблема полягає в тому що пенсіонери чи військові чи вчителі харчуються не папірцями і вдягаються не в папірці.....
2 Як тільки до Вас дійде,що податки це частина Вами створеної продукції яку у Вас забирають а іншим передають - так ви відразу й зрозумієте чому не можна просто друкувати.
3 Є дві системи оподаткування
Пряма-оподатковуються доходи/споживання
Не пряма-ПДВ,акциз,інфляція...
А інфляція-це вся незабезпечена товаром грошова маса зразу лізе на валютний ринок і ціна на валюту відразу зростає по правилу кількість грошей/доступна валюта
При цьому ціна росте не тільки на валюту,а на всі товари у Державі
Тому коли Вам за Вашу програму зранку заплатили 1000 грн за які можна було купити 10 кг мяса, але поки Ви дійшли до магазину ціна мяса зросла до 140 і Ви вже купите всього 7 кг , то оця різниця в 3 кг мяса і є той податок який Ви все одно заплатите.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:55

  budivelnik написав:
  safonovstanislav написав:Налоги собираются в гривне, а гривен государство может напечатать и без всяких налогов сколько угодно.
:shock: :shock: :shock:
Я ж і пишу
Я розумію коли двірник вважає що можна надрукувати і все вирішиться...
Але коли так вважає бізнесмен...

Я пишу, как по факту делается. Деньги из года в год просто допечатываются, чтоб отдавать долги и выплачивать пенсии. Гривны, понятное дело. Чтоб отдать долги, нацбанк идёт на межбанк выкупать валюту, типа себе в резервы, потом типа даёт в долг правительству, и долг зарубежному кредитору возвращается. Но, если упустить подробности, то цепочка такая: напечатали гривен -> обменяли на доллары -> вернули долг
  budivelnik написав:1 Держава може надрукувати скільки завгодно папірців і досить дешево...тільки проблема полягає в тому що пенсіонери чи військові чи вчителі харчуються не папірцями і вдягаються не в папірці.....

Вы думаете это кого-то волнует? Им нужно выплатить пенсии, денег не хватает. И на выбор - или печатать, или задерживать пенсии. Выбирают первое, т.к. пенсионеры - грозная сила, если не получат свои пенсии, вынесут правительство вперёд ногами. А то, что эти новые бумажки ничем не обеспечены, никого не волнует.

А вот, реальные деньги, это как раз валюта, которую привозят заробитчане. И несмотря на то, что налоги они не платят, на эти деньги можно накормить пенсионеров. Т. е. булка хлеба за счёт этих денег стоит не 0.5% от пенсии, а 0.3% от пенсии

  budivelnik написав:А інфляція-це вся незабезпечена товаром грошова маса зразу лізе на валютний ринок і ціна на валюту відразу зростає по правилу кількість грошей/доступна валюта
При цьому ціна росте не тільки на валюту,а на всі товари у Державі
Тому коли Вам за Вашу програму зранку заплатили 1000 грн за які можна було купити 10 кг мяса, але поки Ви дійшли до магазину ціна мяса зросла до 140 і Ви вже купите всього 7 кг , то оця різниця в 3 кг мяса і є той податок який Ви все одно заплатите.

Вот видите, вы сами понимаете, что происходит в стране. Осталось только посмотреть статистику, чтоб понять, что это не то, что может когда-то случиться, а что это перманентный процесс в Украине.
safonovstanislav
 
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