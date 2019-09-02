Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь

safonovstanislav написав:

budivelnik написав: safonovstanislav написав: Я честно плачу все налоги. Я честно плачу все налоги. 1 Ми всі платимо чесно податки згідно чинного законодавства... в міру своєї порядності

2 Те що існує дві різні системи

одна-для ФОП на єдиному - 20 000 грн в рік при доході до 5 млн

друга для ФОП і підприємств на загальному - 20%ПДВ+22%ЄСВ+19,5%ПДФО+5-40%акциз(для виробників-продавців підакцизних товарів)

Не говорить про те що це справедливо

3 Для мене очевидно (хоча я використовую у роботі можливості обох систем оподаткування) , що ті хто працюють на ЄДИНОМУ повинне розуміти ,що розмір оподаткування для них буде підніматись(або їх взагалі закриють і всіх переведуть на загальну систему)

4 Як на мене

Одночасний підйом для ЄДИНОГО з полегшенням для ЗАГАЛЬНОЇ системи - вигідний і першій і другій групі і очевидно що позитивний для Держави в цілому

Тому та меншість (приблизно 1 млн осіб ,яка працює на ЄДИНОМУ) повинна зрозуміти більшість(11 млн осіб яка працює на Загальній системі оподаткування)

5 Щоб хто не думав-але в нормально працюючій Державі розмір податків буде 30-40% , тому тим хто сьогодні платить менше-потрібно готуватись що на протязі наступних3-5 років правила роботи на ринку який орієнтується на сегмент ЄДИНОГО податку-буде суттєво змінений. 1 Ми всі платимо чесно податки згідно чинного законодавства... в міру своєї порядності2 Те що існує дві різні системиодна-для ФОП на єдиному - 20 000 грн в рік при доході до 5 млндруга для ФОП і підприємств на загальному - 20%ПДВ+22%ЄСВ+19,5%ПДФО+5-40%акциз(для виробників-продавців підакцизних товарів)Не говорить про те що це справедливо3 Для мене очевидно (хоча я використовую у роботі можливості обох систем оподаткування) , що ті хто працюють на ЄДИНОМУ повинне розуміти ,що розмір оподаткування для них буде підніматись(або їх взагалі закриють і всіх переведуть на загальну систему)4 Як на менеОдночасний підйом для ЄДИНОГО з полегшенням для ЗАГАЛЬНОЇ системи - вигідний і першій і другій групі і очевидно що позитивний для Держави в ціломуТому та меншість (приблизно 1 млн осіб ,яка працює на ЄДИНОМУ) повинна зрозуміти більшість(11 млн осіб яка працює на Загальній системі оподаткування)5 Щоб хто не думав-але в нормально працюючій Державі розмір податків буде 30-40% , тому тим хто сьогодні платить менше-потрібно готуватись що на протязі наступних3-5 років правила роботи на ринку який орієнтується на сегмент ЄДИНОГО податку-буде суттєво змінений.

Это когда-нибудь случится. Но, точно не через 3-5 лет. У всех должны быть одинаковые условия. Но, сейчас это невозможно. Пока страна настолько зависит от валютных поступлений заробитчан, в том числе айтишников, для них будет налоговая ставка близкая к 0%.Да, может это неправильно, не справедливо и т.д. Но, страна в текущем положении, не может себе позволить что-то поменять. Чтоб можно было отказаться от денег заробитчан, нужно их чем-то заменить. А заменять просто нечем. Нет сейчас экономического чуда в Украине, не строятся сотни заводов, инвестиции в Украину не льются реками. Только шатнётся хрупкий баланс, будет кризис. Разве плохо, что гривна укрепляется за счёт валютных поступлений заробитчан? Долгов у страны немеряно, на межбанке эта валюта выкупается на выплату долгов. А не было бы денег заробитчан, пришлось бы эти деньги содрать лично с вас. Выкупили бы всю валюту на межбанке на выплату долгов, и был бы курс 50, а не 25Так что, надеюсь, в далёком будущем условия для всех всё-таки сравняются, а Украина не скатиться к уровню Таджикистана, где целых 35% ВВП составляют переводы заробитчан. Т.е., люди фактически живут за счёт денег, высылаемых родственниками. Вот это действительно страшно. В Украине пока 10% и растёт