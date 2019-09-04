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БАНК НЕ ОТДАЁТ ДЕНЬГИ

БАНК НЕ ОТДАЁТ ДЕНЬГИ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00

БАНК НЕ ОТДАЁТ ДЕНЬГИ

работники тупо не хотят ничего делалать согласно -
Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками

"1.9. Переказ коштів в іноземній валюті здійснюється не пізніше наступного робочого дня після отримання від Клієнта розрахункового документу.
1.10. В підтвердження прийняття до виконання розрахункового документа працівник Банку повертає Клієнту другий екземпляр розрахункового документа, з проставленим на ньому підписом та відбитком печатки (штампу)."

начальник отделения как будто этот документ не читала, просто все на мороз падают :twisted:
калл центр тупа морозится - говорит про до 30 дней рассмотрения жалоб, а в отделении ничего не делают - говорят что работают только с юрлицами
что делать?
как забрать свои деньги?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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ну форум завалить писаниной
хоть согреетесь
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:09

uaprofi

валюту запрещено переводить между счета. Что мешает снять в кассе?

В следующий раз будите хорошо думать перед тем как открыть в террористической банке.
:mrgreen: :twisted:
proftpd66
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