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Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00

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...
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 04 вер, 2019 22:21, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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ну форум завалить писаниной
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:09

uaprofi

валюту запрещено переводить между счета разных банок. Что мешает снять в кассе?

В следующий раз будите хорошо думать перед тем как открыть в террористической банке.
:mrgreen: :twisted:

ЗЫ: может быть можно между своими счетами в разных банок, но может быть что некоторые банки это блочат.
proftpd66
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