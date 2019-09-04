|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00
Delete
...
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 04 вер, 2019 22:21, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 04 вер, 2019 22:09
uaprofi
валюту запрещено переводить между счета разных банок. Что мешает снять в кассе?
В следующий раз будите хорошо думать перед тем как открыть в террористической банке.
ЗЫ: может быть можно между своими счетами в разных банок, но может быть что некоторые банки это блочат.
|