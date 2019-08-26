|
|
Слідами Насірова і Ставицького. Як українцю отримати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 23:19
Пропонуємо до обговорення:
Чи складно стати громадянином США, Ізраїлю, Канади або Кіпру.
Дивися повний текст Слідами Насірова і Ставицького. Як українцю отримати паспорт іншої країни
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90703
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор