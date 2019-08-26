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Слідами Насірова і Ставицького.
Як українцю отримати...

Слідами Насірова і Ставицького. Як українцю отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:19

Слідами Насірова і Ставицького. Як українцю отримати...

Пропонуємо до обговорення:
Чи складно стати громадянином США, Ізраїлю, Канади або Кіпру.

Дивися повний текст Слідами Насірова і Ставицького. Як українцю отримати паспорт іншої країни.
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