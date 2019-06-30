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В Україні внутрішня торгівля
зросла на 5% за перше півріччя

В Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 07:30

В Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя

Пропонуємо до обговорення:
У січні-липні 2019 року внутрішня торгівля в Україні продемонструвала позитивні результати діяльності з незначними темпами зростання – +0,2%, або +5,1% до того же періоду у 2018 році.

Дивися повний текст В Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 07:30

проценты чего? в гривнах? в условных товарах?
nvvetal
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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