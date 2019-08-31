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Шахраї в Європі вперше вкрали велику суму за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:39
Пропонуємо до обговорення:
У березні 2019 року шахраї обманом змусили підлеглого британської компанії переказати їм 243 тис. доларів, використовуючи зімітований за допомогою штучного інтелекту голос його керівника.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 07:39
Почему ИИ? С тем же успехом можно было нанять пародиста.
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